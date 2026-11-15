Großer Jubel! Schweden-Überraschung in Levi

Schweden-Zauber in Finnland! Zunächst sorgt William Hansson im ersten Slalom-Durchgang für eine Überraschung. Mit Startnummer 47 fährt der Schwede auf den fünften Zwischenrang und ist plötzlich mittendrin im Kampf ums Stockerl. Mit Startnummer 82 landet kurze Zeit später ein Landsmann auch noch auf dem 14. Rang. Damit hat er es auch in die Ski-Geschichtsbücher geschafft. Im Ziel ist der Jubel groß.