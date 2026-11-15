Großer Jubel! Schweden-Überraschung in Levi

Schweden-Zauber in Finnland! Zunächst sorgt William Hansson im ersten Slalom-Durchgang für eine Überraschung. Mit Startnummer 47 fährt der Schwede auf den fünften Zwischenrang und ist plötzlich mittendrin im Kampf ums Stockerl. Mit Startnummer 82 landet kurze Zeit später ein Landsmann auch noch auf dem 14. Rang. Damit hat er es auch in die Ski-Geschichtsbücher geschafft. Im Ziel ist der Jubel groß.
Im Zielraum wurde gejubelt, dann blickte Hansson auf die Anzeigetafel. Dort leuchtete die Fünf auf. Der Schwede konnte es kaum glauben und schrie schließlich seine Freude in die kalte finnische Luft hinaus.
Höchste Startnummer, die sich für 2. Lauf qualifiziert
Der 25-Jährige sorgte für die eine große Überraschung im ersten Durchgang. Denn bisher konnte er im Weltcup noch nicht den großen Durchbruch schaffen. In Finnland mischt er jetzt plötzlich im Kampf ums Stockerl mit.
Ein sensationeller Auftritt des Schweden, der nur 91 Hundertstel hinter dem Halbzeit-Führenden Lucas Pinheiro Braathen liegt und damit sieben Hundertstel vom Stockerl entfernt ist. Dort ist zur Halbzeit mit Joshua Sturm ein ÖSV-Läufer platziert, der mit seiner Fahrt ebenfalls für Furore sorgte.
Und dann sorgte ein noch etwas jüngerer Landsmann für eine weitere Sensation. Mit Startnummer 82 schafft es der 21-jährige Gustav Wissting mit einer beherzten Fahrt auf Rang 14 zu fahren. Die höchste Startnummer, die es je in einen zweiten Durchgang geschafft hat.
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