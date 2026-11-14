„Als wäre der Kopf ein Fußball“: Haft nach Tritt

Auf Liegenden eingetreten

Der einschlägig vorbestrafte Arbeitsuchende („Ich bin schon angetrunken hingekommen“) streckte den Älteren vor einem Club in Oberpullendorf mit einem Faustschlag nieder und trat dann dem am Asphalt Liegenden mit voller Wucht gegen den Kopf – so, als würde er einen Fußball ins Tor schießen wollen, wie es die Staatsanwältin ausdrückt.

Video führt zu Geständnis

Erst beim Prozess gibt der 18-Jährige die Tat zu, bei diversen Einvernahmen hatte er sie stets abgestritten. Auch, weil Hieb & Tritt gefilmt worden waren und im Saal 1 eingespielt werden. Dieses Video hatte er noch in derselben Jänner-Nacht via Handy weiterverschickt und sich damit gebrüstet. Nun meint er: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so etwas zu so schweren Verletzungen führen kann.“