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Brutale Attacke

„Als wäre der Kopf ein Fußball“: Haft nach Tritt

Burgenland
14.11.2026 19:00
Der Verteidiger gab nach dem Urteil keine Erklärung ab, die Staatsanwältin meldete umgehend ...
Der Verteidiger gab nach dem Urteil keine Erklärung ab, die Staatsanwältin meldete umgehend Strafberufung an.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Prozess in Eisenstadt: Ein 18-jähriger Burgenländer malträtierte seinen Bekannten (24) nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Faust und Fuß. Bleibende Schäden beim Opfer sind nicht ausgeschlossen.

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Prinzipiell ging es um 200 Euro, die der 18-jährige Mittelburgenländer seinem Bekannten (24) vor zwei Jahren geborgt hatte. „Die wollte ich zurück“, sagt der junge Mann vor dem Schöffensenat am Landesgericht Eisenstadt. „Dann hat er mich und meine Mutter beschimpft. Ich konnte mich nicht mehr kontrollieren und bin ausgezuckt.“

Auf Liegenden eingetreten
Der einschlägig vorbestrafte Arbeitsuchende („Ich bin schon angetrunken hingekommen“) streckte den Älteren vor einem Club in Oberpullendorf mit einem Faustschlag nieder und trat dann dem am Asphalt Liegenden mit voller Wucht gegen den Kopf – so, als würde er einen Fußball ins Tor schießen wollen, wie es die Staatsanwältin ausdrückt.

Video führt zu Geständnis
Erst beim Prozess gibt der 18-Jährige die Tat zu, bei diversen Einvernahmen hatte er sie stets abgestritten. Auch, weil Hieb & Tritt gefilmt worden waren und im Saal 1 eingespielt werden. Dieses Video hatte er noch in derselben Jänner-Nacht via Handy weiterverschickt und sich damit gebrüstet. Nun meint er: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so etwas zu so schweren Verletzungen führen kann.“

Warten auf den OP-Termin
Die Folgen für das Opfer, das sich an den genauen Hergang nicht erinnern kann, sind nach dem Nasenbein-, Jochbein- und Kieferbruch bis heute nicht absehbar. Immer noch steht eine halbseitige Gesichtslähmung im Raum. Die Nase ist schief geblieben, „ich warte leider schon sehr lange auf einen OP-Termin“.

Eltern strecken Schmerzensgeld vor
Der Anwalt des Opfers macht 8000 Euro Schmerzensgeld geltend. Vorläufig. Der Angeklagte nickt. Das werde aber vorerst nur mithilfe der Eltern möglich sein. „Ich will so schnell wie möglich wieder Arbeit finden und ihnen dann alles zurückzahlen.“ Die Lehre hat er Ende 2025 abgebrochen. Warum? „Es hat von beiden Seiten nicht mehr gepasst. Mehr will ich dazu nicht sagen.“

Wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung wird der junge Mann zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, davon vier Monate unbedingt. Plus Weisung zur Psychotherapie mit Schwerpunkt Antiaggressionstraining. Nicht rechtskräftig.

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