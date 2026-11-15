Autolenker in Bach und Straßengraben gestürzt

Pkw gegen Baum: B76 auch am Sonntag gesperrt

Am Sonntagvormittag kam es auf der B76 dann zu einem weiteren Unfall: Ein 49-jähriger Pkw-Lenker verlor gegen 9 Uhr in Bad Schwanberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Nachkommende Verkehrsteilnehmer konnten den Einheimischen aus dem Unfallwagen befreien und leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Erneut musste die B76 während des Einsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt werden.