Autolenker in Bach und Straßengraben gestürzt

Zwei Pkw-Lenker gerieten am Samstag in der Steiermark von der Fahrbahn ab und landeten in einem Bach bzw. einem Straßengraben. Beide wurden verletzt, in einem Fall war der Lenker alkoholisiert.
Zunächst krachte es kurz nach 2 Uhr früh in Eggersdorf bei Graz. Ein Pkw war im Ortsgebiet von der Straße abgekommen und im Rabnitzbach gelandet. Das Rote Kreuz versorgte den leicht verletzten Lenker, die Freiwillige Feuerwehr holte den Wagen per Kran aus dem Bach.
Alkolenker überschlug sich: Schwer verletzt
Gegen 19.15 Uhr verunglückte dann ein 66-jähriger Einheimischer auf der B76 in Deutschlandsberg. Er war von Stainz kommend rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geschlittert, wo sich der Wagen überschlug. Der Schwerverletzte wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht, auch insgesamt 28 Helfer der Feuerwehren aus Deutschlandsberg und Stainz standen im Einsatz. Die B76 war während der Rettung und Bergung komplett gesperrt. Beim Unfalllenker wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.
Pkw gegen Baum: B76 auch am Sonntag gesperrt
Am Sonntagvormittag kam es auf der B76 dann zu einem weiteren Unfall: Ein 49-jähriger Pkw-Lenker verlor gegen 9 Uhr in Bad Schwanberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Nachkommende Verkehrsteilnehmer konnten den Einheimischen aus dem Unfallwagen befreien und leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Erneut musste die B76 während des Einsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
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