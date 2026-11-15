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Mit William in Indien

Kate nach Krebserkrankung auf erster Fernreise

Royals
15.11.2026 11:34
2022 begleitete Prinzessin Kate Prinz William zum letzten Mal zur Verleihung seines Earthshot ...
2022 begleitete Prinzessin Kate Prinz William zum letzten Mal zur Verleihung seines Earthshot Prize, der damals in Boston verliehen wurde. In der kommenden Woche feiert sie in Indien ihr großes Comeback – und unternimmt an der ersten großen Fernreise nach ihrer Krebserkrankung.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/POOL)
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Von krone.at

Prinzessin Kate tritt kommende Woche laut britischen Medien ihre erste große Fernreise ins Ausland seit Bekanntwerden ihrer Krebsdiagnose an. Sie begleite ihren Mann, Thronfolger Prinz William, ab Montag nach Indien, bestätigte der Palast. Der Besuch in Mumbai der beiden 44-Jährigen werde drei Tage dauern. 

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In Indien will das Prinzenpaar Bollywood-Stars treffen, die große Cricket-Leidenschaft des Landes feiern und die Verleihung des von William ins Leben gerufenen Earthshot-Umweltpreises am Dienstagabend besuchen.

Anfang 2024 hatte die Prinzessin eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt.

Bei ihrem letzten Auftritt beim Earthshot Prize überraschte Kate im grünen schulterfreien Kleid. ...
Bei ihrem letzten Auftritt beim Earthshot Prize überraschte Kate im grünen schulterfreien Kleid. Jetzt geht es für sie mit William nach Indien.(Bild: APA/AFP/POOL/David L. RYAN)

Erster Auslandstrip ging nach Italien
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Damals hatte William gesagt, seine Frau werde sich nur langsam an offizielle Auslandsreisen herantasten, da diese sehr anstrengend seien. Deshalb müsse man darauf achten, „dass es ihr gut geht und sie sich ausruhen kann“.

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