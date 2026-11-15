Kate nach Krebserkrankung auf erster Fernreise

2022 begleitete Prinzessin Kate Prinz William zum letzten Mal zur Verleihung seines Earthshot Prize, der damals in Boston verliehen wurde. In der kommenden Woche feiert sie in Indien ihr großes Comeback – und unternimmt an der ersten großen Fernreise nach ihrer Krebserkrankung. (Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/POOL)