Ex-Salzburgerin: „Lerne sogar schon Türkisch“

Ex-Salzburgerin liefert auch in der Südosttürkei ab

„Am Anfang war natürlich alles neu für mich, aber mittlerweile habe ich mich schon sehr gut an das Leben hier in der Türkei gewöhnt. Auch das Zusammenleben mit den Mädels ist für mich nichts völlig Neues, weil ich das von der Nationalmannschaft kenne, wenn wir ein oder zwei Wochen gemeinsam unterwegs sind“, schilderte die Stürmerin, die im Sommer mit einem sehenswerten Image-Video, wo auch viel über die Geschichte im Kurdengebiet erzählt wurde, vorgestellt.