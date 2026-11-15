Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fühlt sich pudelwohl

Ex-Salzburgerin: „Lerne sogar schon Türkisch“

Sport
15.11.2026 11:00
Kann nicht ohne ihren Ball: Stürmerin Vina Crnoja.
Kann nicht ohne ihren Ball: Stürmerin Vina Crnoja.(Bild: zVg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Sie packte im Sommer ihre Koffer, um den Traum vom Profifußball zu leben. Ex-Salzburgerin Vina Crnoja ist in der Türkei längst angekommen. Der „Krone“ gab sie einen Einblick von ihrer ersten Zeit in der kurdischen Hauptstadt Diyarbakir. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das ist das, was ich unbedingt will“, sagte Vina Crnoja kurz vor Abflug in die Türkei der „Krone“. Die 26-jährige Fußballerin wechselte im Sommer vom FC Red Bull Salzburg zu SüperLig-Klub Amed SK nach Diyarbakir. In der Südosttürkei fühlte sich Salzburgs Ex-Torjägerin von Beginn an pudelwohl. „Ich hatte sehr schnell das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Die Menschen hier sind so extrem offen, dass es mir sehr leicht gemacht wurde, anzukommen. Mittlerweile lerne ich sogar schon Türkisch“, erzählt die Bosnierin.

Zitat Icon

Am Anfang war natürlich alles neu für mich, aber mittlerweile habe ich mich schon sehr gut an das Leben hier in der Türkei gewöhnt.

Vina CRNOJA, Amed SK (TR)

Bei ihrem Verein, wo bei den Herren mit Mohamed Khalil auch ein ehemaliger Bischofshofener kickt, lobt Crnoja auch die enorme Professionalität. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen wohnt sie im selben Haus.Trifft auch in neuer HeimatDie Wohnung wurde ihr vom Verein zur Verfügung gestellt.

Mitspielerin Nazlı Örnek (li.) ist Crnojas beste Freundin im Team von Amed SK.
Mitspielerin Nazlı Örnek (li.) ist Crnojas beste Freundin im Team von Amed SK.(Bild: zVg)

Ex-Salzburgerin liefert auch in der Südosttürkei ab
„Am Anfang war natürlich alles neu für mich, aber mittlerweile habe ich mich schon sehr gut an das Leben hier in der Türkei gewöhnt. Auch das Zusammenleben mit den Mädels ist für mich nichts völlig Neues, weil ich das von der Nationalmannschaft kenne, wenn wir ein oder zwei Wochen gemeinsam unterwegs sind“, schilderte die Stürmerin, die im Sommer mit einem sehenswerten Image-Video, wo auch viel über die Geschichte im Kurdengebiet erzählt wurde, vorgestellt.

Lesen Sie auch:
Mit vier Koffer trat Vina Crnoja (26) ihren neuen Lebensabschnitt an.
Sport Tv Logo
Auf in ein neues Leben
Ex-Salzburgerin: „Wollte unbedingt in die Türkei!“
31.07.2026

Sportlich kann sich ihre Ausbeute ebenfalls sehen lassen. In zehn Einsätzen in der SüperLig drehte Crnoja bereits dreimal zum Torjubel ab. Nach elf Partien liegt der Verein der Angreiferin auf Rang neun. An der Tabellenspitze stehen mit Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas die drei Millionenklubs aus Istanbul.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
15.11.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
145.127 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
105.010 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
101.812 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1018 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
697 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
645 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf