Ex-Salzburgerin: „Lerne sogar schon Türkisch“

Sie packte im Sommer ihre Koffer, um den Traum vom Profifußball zu leben. Ex-Salzburgerin Vina Crnoja ist in der Türkei längst angekommen. Der „Krone“ gab sie einen Einblick von ihrer ersten Zeit in der kurdischen Hauptstadt Diyarbakir.
Das ist das, was ich unbedingt will“, sagte Vina Crnoja kurz vor Abflug in die Türkei der „Krone“. Die 26-jährige Fußballerin wechselte im Sommer vom FC Red Bull Salzburg zu SüperLig-Klub Amed SK nach Diyarbakir. In der Südosttürkei fühlte sich Salzburgs Ex-Torjägerin von Beginn an pudelwohl. „Ich hatte sehr schnell das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Die Menschen hier sind so extrem offen, dass es mir sehr leicht gemacht wurde, anzukommen. Mittlerweile lerne ich sogar schon Türkisch“, erzählt die Bosnierin.
Am Anfang war natürlich alles neu für mich, aber mittlerweile habe ich mich schon sehr gut an das Leben hier in der Türkei gewöhnt.
Vina CRNOJA, Amed SK (TR)
Bei ihrem Verein, wo bei den Herren mit Mohamed Khalil auch ein ehemaliger Bischofshofener kickt, lobt Crnoja auch die enorme Professionalität. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen wohnt sie im selben Haus.Trifft auch in neuer HeimatDie Wohnung wurde ihr vom Verein zur Verfügung gestellt.
Ex-Salzburgerin liefert auch in der Südosttürkei ab
„Am Anfang war natürlich alles neu für mich, aber mittlerweile habe ich mich schon sehr gut an das Leben hier in der Türkei gewöhnt. Auch das Zusammenleben mit den Mädels ist für mich nichts völlig Neues, weil ich das von der Nationalmannschaft kenne, wenn wir ein oder zwei Wochen gemeinsam unterwegs sind“, schilderte die Stürmerin, die im Sommer mit einem sehenswerten Image-Video, wo auch viel über die Geschichte im Kurdengebiet erzählt wurde, vorgestellt.
Sportlich kann sich ihre Ausbeute ebenfalls sehen lassen. In zehn Einsätzen in der SüperLig drehte Crnoja bereits dreimal zum Torjubel ab. Nach elf Partien liegt der Verein der Angreiferin auf Rang neun. An der Tabellenspitze stehen mit Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas die drei Millionenklubs aus Istanbul.
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