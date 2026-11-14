Als Frauen erstmals in den Feuerwehrdienst traten

Da es durch die Einberufung zahlreicher Feuerwehrmänner zur Wehrmacht vielerorts Schwierigkeiten mit dem Brandschutz gab, versuchten zunächst die NS-Behörden dieser Problematik mit der Rekrutierung von älteren Männern und der Aufnahme von Jugendlichen in Form der HJ-Feuerwehrscharen entgegenzuwirken. Da diese jedoch nicht ausreichten, erging im April 1943 ein Runderlass des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei, der die Organisation der sogenannten Frauen-Hilfsfeuerwehren, auch als Feuerwehrhelferinnen bezeichnet, einführte. Dieser Erlass sah vor, dass Frauen zwischen dem siebzehnten und vierzigsten Lebensjahr für den „kurzfristigen Notdienst“ bei der Feuerwehr verpflichtet werden können. Vorerst war die Verpflichtung auf freiwilliger Basis vorgesehen, jedoch ging man aufgrund der geringen Meldungen auf ein Pflichtsystem über, um den Brandschutz in den Gemeinden aufrechterhalten zu können. Die weibliche Bevölkerung wurde nun vom Bürgermeister aufgerufen, sich zum Dienst bei der Feuerwehr zu melden. Aufnahmekriterium war, dass sie tagsüber vor Ort verfügbar waren.