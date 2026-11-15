Fliegende Steine und Verletzte bei Krampuslauf

Der Veranstalter des Krampuslaufes in Ansfelden erstattete am Samstagabend Anzeige über mehrere Rangeleien. Ein 68-Jähriger aus St. Ulrich bei Steyr wird von einem 17-jährigen Rumänen aus Ansfelden beschuldigt, ihm beim Krampuslauf gegen das rechte Knie geschlagen zu haben. Ein bislang unbekannter Täter wird beschuldigt, einen 16-Jährigen aus Neuhofen an der Krems verletzt zu haben, indem er ihn an den Hörnern gefasst und schlagartig nach unten gezogen habe.