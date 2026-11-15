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Brauchtum abgebrochen

Fliegende Steine und Verletzte bei Krampuslauf

Oberösterreich
15.11.2026 10:16
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Helmut Klein)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Abgebrochen werden musste am Samstagabend der Krampuslauf in Ansfelden. Bei Rangeleien sollen gleich mehrere Teilnehmer verletzt worden sein, außerdem soll eine Gruppe Jugendliche Steine geworfen haben. Ein 15-jähriger Krampus musste verletzt ins Spital eingeliefert werden.

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Der Veranstalter des Krampuslaufes in Ansfelden erstattete am Samstagabend Anzeige über mehrere Rangeleien. Ein 68-Jähriger aus St. Ulrich bei Steyr wird von einem 17-jährigen Rumänen aus Ansfelden beschuldigt, ihm beim Krampuslauf gegen das rechte Knie geschlagen zu haben. Ein bislang unbekannter Täter wird beschuldigt, einen 16-Jährigen aus Neuhofen an der Krems verletzt zu haben, indem er ihn an den Hörnern gefasst und schlagartig nach unten gezogen habe.

Nach acht Gruppen war es vorbei
Der 16-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Linz eingeliefert. Ein bislang unbekannter Täter verletzte einen 15-Jährigen aus Neuhofen an der Krems am linken Knie, indem er ihn während des Laufes von hinten stieß, sodass der 15-Jährige stürzte. Außerdem soll eine Gruppe jugendlicher Steine geworfen haben, sodass der Lauf nach acht von ursprünglich 15 geplanten Gruppen abgebrochen werden musste. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

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