Tausende Passagiere sitzen in den USA weiter fest

Auch Flüge aus Europa betroffen

In der Nacht auf Samstag wurden auch sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten ausgesetzt. Die unmittelbaren Folgen waren wegen des Nachtflugverbots aber gering. Am Flughafen Wien waren am Samstag noch mehrere Transatlantikflüge verspätet. Dabei ging es um maximal zwei Stunden. Vereinzelt sei es zu Ausfällen gekommen, teilte die deutsche AUA-Mutter Lufthansa hingegen mit. Betroffen waren auch Flüge aus Rom und London.