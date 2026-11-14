Panne an Flughäfen
Tausende Passagiere sitzen in den USA weiter fest
Eine technische Panne in den USA hat am Freitag zu einem landesweiten Flugstopp geführt. Hintergrund war eine Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems. Nach ungefähr vier Stunden wurde das Startverbot zwar wieder aufgehoben, dennoch herrschte auch am Samstag an vielen Flughäfen in den Vereinigten Staaten noch Chaos.
Tausende Reisende seien nach wie vor gestrandet, berichtete der US-Sender CNN. Es sei auch zu Engpässen bei Hotels gekommen. So sagte eine Passagierin, sie habe ein Hotel gebucht, um die Wartezeit zu überbrücken.
Dieses habe die Buchung wegen fehlender Kapazitäten aber wieder storniert. Am Freitag waren noch Zehntausende Passagierinnen und Passagiere an Flughäfen gestrandet und wussten nicht, wie ihre Reise weitergeht. Insgesamt wurden mehr als 15.000 Flüge abgesagt, darunter viele Inlandsflüge.
An wichtigen Drehkreuzen bildeten sich lange Schlangen. An vielen Flughäfen explodierte die Nachfrage nach Mietwagen. Die Menschen versuchten, irgendwie an ihr Gepäck zu kommen und per Auto ans Ziel zu gelangen. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin begründete das inzwischen wieder aufgehobene Flugverbot mit Kommunikationsproblemen. Es habe eine Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems gegeben.
Eindrücke aus den USA:
Bis der Verkehr wieder gänzlich normal läuft, dürfte es noch dauern. Für diesen Samstag wird mit ungefähr 3000 gestrichenen oder verspäteten Flügen gerechnet.
Auch Flüge aus Europa betroffen
In der Nacht auf Samstag wurden auch sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten ausgesetzt. Die unmittelbaren Folgen waren wegen des Nachtflugverbots aber gering. Am Flughafen Wien waren am Samstag noch mehrere Transatlantikflüge verspätet. Dabei ging es um maximal zwei Stunden. Vereinzelt sei es zu Ausfällen gekommen, teilte die deutsche AUA-Mutter Lufthansa hingegen mit. Betroffen waren auch Flüge aus Rom und London.
US-Verkehrsminister Sean Duffy sagte, dass der Kern des Problems gewesen sei, dass ein altes analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien. Anfang November hatte Duffy bereits angekündigt, dass Computersysteme bis Ende 2028 ausgemustert werden sollen, die noch aus den 1980er-Jahren stammen und längst veraltete Disketten verwenden. Die neue Technik habe aber nicht versagt, ergänzte der Minister. Hinweise auf eine Cyberattacke gebe es nicht, sagte Mully.
Es war der längste Shutdown seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und insgesamt erst der zweite landesweite Stopp des Flugverkehrs seither. Zuletzt griff die US-Luftfahrtaufsicht FAA im Jänner 2023 zu dieser Maßnahme. Damals war ein Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Pilotinnen und Piloten übermittelt werden, der Auslöser.
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