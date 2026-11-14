Charles bringt Fans zum Geburtstag zum Schmunzeln

Am heutigen Samstag feiert König Charles seinen 78. Geburtstag – und hat sich für die Royal-Fans ein ganz besonderes Geschenk überlegt. Der britische Monarch war nämlich in Elton Johns Radioshow zu Gast. Und plauderte nicht nur über seine persönlichen Lieblingssongs, sondern bewies auch, dass er das Älterwerden mit Humor nimmt.