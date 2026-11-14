Charles bringt Fans zum Geburtstag zum Schmunzeln

Am heutigen Samstag feiert König Charles seinen 78. Geburtstag – und hat sich für die Royal-Fans ein ganz besonderes Geschenk überlegt. Der britische Monarch war nämlich in Elton Johns Radioshow zu Gast. Und plauderte nicht nur über seine persönlichen Lieblingssongs, sondern bewies auch, dass er das Älterwerden mit Humor nimmt.
In Elton Johns Radioshow war nämlich unter anderem das 50-jährige Bestehen von Charles‘ Wohltätigkeitsorganisation „The King‘s Trust“ ein Thema. „Wir und der Trust stehen definitiv noch immer“, sagte Charles zu Elton John und bezog sich dabei auf dessen Song „I‘m Still Standing“. Woraufhin der Musiker scherzhaft konterte: „Ich sitze allerdings immer noch.“
Der König ergänzte: „Mit dem ein oder anderen Teil, das gelegentlich hier und da abfällt. Ich weiß, das ist ein schreckliches Problem, wenn wir älter werden.“
Der Palast teilte auf seiner Instagram-Seite einen Ausschnitt von König Charles‘ Besuch in Elton Johns Radioshow:
Unvergessliche Auftritte, inspirierende Songs
Eine Stunde lang besprechen die beiden in der im Oktober aufgezeichneten und an Charles‘ 78. Geburtstag am Samstag bei Apple Music ausgestrahlten Sonderausgabe der Sendung „Rocket Hour“ Songs und Künstler, die sie in ihrem Leben begleitet haben.
„I‘m Still Standing“ von Sir Elton John sei eine seiner Lieblingsnummern, sagte der König: „Ich weiß, dass Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen dieses Lied inspirierend finden – nicht nur wegen seiner wunderbaren Energie, sondern auch wegen seiner Botschaft der Resilienz.“
Der Monarch erinnerte sich an den zehnten Geburtstag des „King‘s Trust“, bei dem Elton John seinen Hit performte. „Ich nehme an, dass niemand, der in jener Nacht 1986 dabei war, deinen Auftritt von ,I‘m Still Standing‘ vergessen könnte“, sagte er laut PA an den Musiker gerichtet.
„Nichts Bedeutsameres als die Liebe“
Gemeinsam suchte das Duo für die Show den Angaben zufolge 14 Lieder aus, darunter „Hound Dog“ von Elvis Presley, „It Ain‘t Over ‘Til It‘s Over“ von Lenny Kravitz, „In The Air Tonight“ von Phil Collins, „Gotta Serve Somebody“ von Bob Dylan, „Feeling Good“ von Muse und „Proud Mary“ von Tina Turner, die Charles als „elektrisierende Persönlichkeit“ beschrieb.
Auf Elton Johns Frage, welchen Song Charles besonders bedeutsam finde, antwortete der König demnach: „Es kann wohl nichts Bedeutsameres als die Liebe geben“ – und erinnerte sich an eine „unvergessliche Performance“ des Beatles-Hits „All You Need is Love“ von Paul McCartney und anderen Künstlern bei einem Konzert zum Goldenen Thronjubiläum seiner Mutter Queen Elizabeth II. 2002.
Kate und William gratulierten
Gratulationen für König Charles gab es übrigens auch von Prinzessin Kate und Prinz William. Das Thronfolgerpaar teilte in seiner Instagram-Story ein gemeinsames Foto von Elton John und König Charles, das bei der Aufzeichnung der Radioshow geknipst worden war und das auch die offizielle Instagram-Seite des Königshauses geteilt hatte.
„Wir wünschen Ihrer Majestät dem König alles Gute zum Geburtstag“, schrieben Kate und William zu dem Foto.
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