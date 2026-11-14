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Mann (32) unbelehrbar

Zweimal am selben Tag mit Alk am Steuer erwischt

Salzburg
14.11.2026 14:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Doppelt hält besser, war wohl das Motto eines 32-jährigen serbischen Autolenkers. Obwohl er ordentlich getrunken hatte, setzte er sich ans Steuer seines Wagens – und wurde von der Polizei erwischt. Gleich mehrfach innerhalb nur eines Tages.

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Bei einer Kontrolle im Ortsgebiet von Bergheim wurden Beamte am Freitag auf den serbischen Lenker aufmerksam. Sie hielten ihn an und verlangten seine Papiere.

Diese konnte der Mann jedoch nicht vorweisen. Aus einem einfachen Grund: nur wenige Stunden zuvor wurde dem Mann sein Führerschein bereits abgenommen, da er an anderer Stelle ebenfalls Beamten ins Netz ging und bereits zu diesem Zeitpunkt betrunken hinter dem Steuer saß.

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Ein durchgeführter Alkotest bei der Kontrolle in Bergheim ergab ebenfalls stolze 1,66 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird er angezeigt.

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