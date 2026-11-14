Landesrätin belehrt Justizministerin Sporrer

Harsche Kritik aus dem Ländle

In Vorarlberg, wo das Thema aufgrund eines erst 13-jährigen Intensivtäters, der allein in diesem Jahr bereits in über 300 Straftaten verwirklicht war, besonders virulent ist, kann man darüber nur den Kopf schütteln. Die Ministerin verkenne die Realität, mit der die Exekutive und die Mitarbeitenden der Behörden tagtäglich konfrontiert sind, so Landesrätin Schöbi-Fink. Und offenbar sei sie über die Gesetzeslage nicht ganz im Bilde: Denn das Heimaufenthaltsgesetz erlaube eine nicht alterstypische Freiheitsbeschränkung nur, wenn ein Kind „psychisch krank oder geistig behindert ist“ und deshalb sich oder andere ernsthaft gefährdet – und das nur zur Abwehr und für die Dauer der krankheitsbedingten Gefährdung. Wiederholte Straftaten allein reichten für eine Freiheitsbeschränkung hingegen nicht aus.