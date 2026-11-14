Klimts „Litzlbergkeller“ vor Auktion in New York

Wieder kommt ein Gemälde von Gustav Klimt, das er am Attersee malte, unter den Hammer. Am 17. November bei der Auktion bei Christie‘s in New York erwartet man sich für „Litzlbergkeller“ einen zweistelligen Millionenbetrag. Das Bild, das lange dem Wiener Leopold Museum als Leihgabe anvertraut worden ist, war 2019 sogar in Schörfling zu sehen.