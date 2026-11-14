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Millionen-Schätzpreis

Klimts „Litzlbergkeller“ vor Auktion in New York

Oberösterreich
14.11.2026 13:30
Ausschnitt aus Gemälde „Litzlbergkeller“, Repro Hörmandinger
Ausschnitt aus Gemälde „Litzlbergkeller“, Repro Hörmandinger(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Wieder kommt ein Gemälde von Gustav Klimt, das er am Attersee malte, unter den Hammer. Am 17. November bei der Auktion bei Christie‘s in New York erwartet man sich für „Litzlbergkeller“ einen zweistelligen Millionenbetrag. Das Bild, das lange dem Wiener Leopold Museum als Leihgabe anvertraut worden ist, war 2019 sogar in Schörfling zu sehen.

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Gustav Klimts (1862 – 1918) liebte den Attersee, hier verbrachte der ikonische Jugendstilkünstler viele Jahre seine Sommerfrische. Seine Gemälde, die er hier malte, werden heute sehr hoch gehandelt.

Vor einem Jahr brach Klimts „Bildnis Elisabeth Lederer“ bei einer Auktion von Sotheby‘s in New York mit 236 Mio. US-Dollar (heute rund 210 Mio. Euro) den Auktionsrekord für den Künstler und wurde zum zweitteuersten je versteigerten Werk.

Nächste Auktion am 17. November
Zumindest einen hohen zweistelligen Millionenbetrag erwartet man sich am 17. November nun bei Christie‘s, wo das Landschaftsbild „Litzlbergkeller“ (1915/16) unter den Hammer kommt. Der obere Schätzwert beträgt dabei 80 Millionen US-Dollar (71,5 Mio. Euro).

Heimischen Klimt-Fans ist das Werk, das aus einer anonymen Privatsammlung stammt, durchaus bekannt: Es hing mehrere Jahre als Leihgabe im Wiener Leopold Museum.

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Am Attersee machte Klimt Urlaub
Die derzeitigen Besitzer hatten das Werk 1997 aus dem Nachlass des Sammlers und Mitbegründers der „Neuen Galerie“ in New York, Serge Sabarsky, ersteigert. Der damalige Preis von 14,7 Mio. Dollar galt damals als Rekord, ein Jahr später wanderte das 110,5 x 110,5 Zentimeter große Werk als Dauerleihgabe nach Wien.

Auftraggeber für das Werk, das Klimt am Ort seiner Sommerfrische begann und später in seinem Wiener Atelier fertigstellte, war der Bankier Otto Primavesi. 2019 wurde das Bild im Klimt-Zentrum in Schörfling am Attersee gezeigt – wenige Kilometer von Litzlberg entfernt.

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