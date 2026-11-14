ÖSV-Ass ärgert sich: „Hätte schreien können!“

Katharina Truppe hat im ersten Durchgang des Slaloms in Levi einen bitteren Fehler gemacht. Ausgerechnet im flachen Teil des Laufes rutscht die ÖSV-Damen am Innenski aus. Dennoch ist das Stockerl weiter in Schlagdistanz.
„Prinzipiell glaube ich, dass der Grundspeed passt“, zeigt sich Truppe nach dem ersten Lauf im Zielhang gegenüber dem ORF zufrieden. Und doch gab es eben das eine große Ärgernis: „Ich habe den Fehler sicher an der beschissensten Stelle gemacht“, ärgert sich die 30-Jährige.
„Ich hätte noch während der Fahrt mit mir selbst schreien können, weil ich da wirklich gestanden bin“, so Truppe ehrlich. Sie habe noch versucht „zu retten, was noch zu retten ist“. Das ist der Kärntnerin trotz eines Rückstands von 1,05 Sekunden auf die Halbzeit-Führende, Emma Aicher aus Deutschland, noch gut gelungen.
Stockerl in Schlagdistanz
So kann sich das ÖSV-Ass für den zweiten Lauf noch einiges ausrechnen. Denn trotz ihres Patzers ist Truppe auf dem fünften Rang platziert. Das Stockerl ist auf jeden Fall in Schlagdistanz. Auf die Drittplatzierte, die Kroatin Zrinka Ljutic, fehlen ihr 17 Hundertstel.
Und das Selbstvertrauen ist da, wie Truppe erklärt: „Es passt, was ich tue. Jetzt muss ich noch die Wellen genauer anschauen. Ich war vielleicht etwas zu frech unterwegs. Dann kann ich solche Fehler vermeiden“, gibt Truppe die Richtung vor.
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