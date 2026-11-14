ÖSV-Ass ärgert sich: „Hätte schreien können!“

„Ich hätte noch während der Fahrt mit mir selbst schreien können, weil ich da wirklich gestanden bin“, so Truppe ehrlich. Sie habe noch versucht „zu retten, was noch zu retten ist“. Das ist der Kärntnerin trotz eines Rückstands von 1,05 Sekunden auf die Halbzeit-Führende, Emma Aicher aus Deutschland, noch gut gelungen.