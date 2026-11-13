„Damit habe ich aufgehört, es bringt nichts!“

Sushi-Essen in Sapporo

Ende Februar/Anfang März findet im schwedischen Falun die Nordische Ski-WM statt. Bei Weltmeisterschaften lief es für Tschofenig im Einzel bisher nicht nach Wunsch. Konkrete Ziele will sich der Skispringer diesbezüglich aber nicht setzen. „Damit habe ich aufgehört vor ein paar Jahren, weil ich draufgekommen bin, für mich bringt es einfach nichts.“ Es gehe ihm mehr um die Qualität seiner Flüge. „Ich weiß, wenn ich in Falun in Topform bin und meine besten Sprünge zeige, dann werde ich ganz, ganz vorne mitkämpfen. Wenn nicht, dann wird das nicht der Fall sein.“