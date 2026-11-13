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ÖSV-Adler stellt klar:

„Damit habe ich aufgehört, es bringt nichts!“

Ski Nordisch
13.11.2026 06:46
Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: APA/EXPA/ JFK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wenn der Skisprung-Weltcup kommende Woche in Lillehammer die neue Saison eröffnet, gehen die ÖSV-Adler mit einem schlagkräftigen Team an den Start. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Daniel Tschofenig. Der Kärntner war in den vergangenen beiden Wintern der stärkste rot-weiß-rote Skispringer im Weltcup. Auf genaue Ziele im WM-Jahr wollte sich der 24-Jährige nicht festlegen: „Damit habe ich aufgehört!“

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Nach der überragenden Saison 2024/25, in der Tschofenig den Gesamtweltcup, die Vierschanzentournee sowie acht Einzel-Springen gewonnen hatte, gab es im vergangenen Olympiawinter eine kleine Delle. Die Konstanz fehlte ein wenig, dennoch landete der Ski-Austria-Star in den Top drei. „Die letzte Saison war im Nachhinein betrachtet wirklich keine schlechte. Man muss erst einmal Dritter im Gesamtweltcup werden. Aber die Saison davor war halt schon speziell. Wir haben trotzdem viel gelernt: Es gab sehr coole Ups, aber auch viele Downs. Die waren halt sehr, sehr down. Wir haben unsere Schlüsse daraus gezogen“, erklärte Tschofenig.

Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: APA/EXPA/ JFK)

„Sehr gutes Gefühl für die Saison“
Damit die Ausreißer nach unten minimiert oder gar unterbunden werden, wurde im Sommer und Herbst intensiv gearbeitet. „Die letzten Monate waren sehr positiv“, berichtete der Gewinner von elf Weltcup-Einzel-Konkurrenzen von vielen guten Sprüngen. „Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Saison. Wo ich nachher herauskomme, ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber wir sind ein starkes Team, wir pushen uns sehr, sehr gut.“ Ein Ziel sei es, den letztjährigen Dominator Domen Prevc aus Slowenien schlagen zu können. „Das ist der Plan.“

Die Tournee zum Jahreswechsel markiert den ersten Saison-Höhepunkt. In Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen springen erstmals Männer und Frauen um einen goldenen Adler – sehr zur Freude von Tschofenig, dessen kanadische Freundin Alexandria Loutitt bei der Frauenpremiere nach überstandener Knieverletzung am Start stehen könnte. „Hoffentlich haben sie auch mindestens genauso viele Fans, die sie anfeuern, wie wir. Wenn ich da jetzt an Innsbruck denke, wäre das extrem cool.“

Alexandria Loutitt und Daniel Tschofenig
Alexandria Loutitt und Daniel Tschofenig(Bild: Andreas Tröster)

Sushi-Essen in Sapporo 
Ende Februar/Anfang März findet im schwedischen Falun die Nordische Ski-WM statt. Bei Weltmeisterschaften lief es für Tschofenig im Einzel bisher nicht nach Wunsch. Konkrete Ziele will sich der Skispringer diesbezüglich aber nicht setzen. „Damit habe ich aufgehört vor ein paar Jahren, weil ich draufgekommen bin, für mich bringt es einfach nichts.“ Es gehe ihm mehr um die Qualität seiner Flüge. „Ich weiß, wenn ich in Falun in Topform bin und meine besten Sprünge zeige, dann werde ich ganz, ganz vorne mitkämpfen. Wenn nicht, dann wird das nicht der Fall sein.“

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Im Fokus hat Tschofenig klarerweise Tournee, WM und Gesamtweltcup. Für den Skispringer gibt es aber noch ein kleines Highlight im kommenden Winter. „Was schon irgendwo raussticht, ist heuer das erste Mal zusammen mit den Damen in Sapporo. Ich freue mich, mit der Freundin hoffentlich dort zu sein und vielleicht einmal zusammen Sushi essen zu gehen.“ Er sei zwar mit Alexandria sehr viel gemeinsam unterwegs, „aber auf Sapporo freue ich mich besonders“.

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