Unglaubliche Serie! Wer soll dieses Team stoppen?

Platzverweis und Last-Minute-Tor

Alex Baena verwandelte einen Handelfmeter zur Führung (39.), die Tschechen drängten nach der Pause auf den Ausgleich. Nach dem Ausschluss von Kapitän Ladislav Krejci (69.) brachten die Spanier die Führung über die Zeit und trafen in der 96. Minute durch Marc Pubill noch einmal.