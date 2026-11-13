Unglaubliche Serie! Wer soll dieses Team stoppen?

Unglaublich, aber wahr! Die spanische Nationalmannschaft ist nun bereits seit 43 Länderspielen in der regulären Spielzeit ungeschlagen. Jetzt stellt sich die große Frage: Wer soll das Team von Luis de la Fuente stoppen?
Spaniens Teamchef musste am Donnerstag zwar einige seiner verletzten oder erkrankten Stars wie Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo oder Mikel Oyarzabal vorgeben, sein Team verlängerte aber auch so die Erfolgsserie und ist weiter seit März 2024 ohne Niederlage aus dem Spiel.
Platzverweis und Last-Minute-Tor
Alex Baena verwandelte einen Handelfmeter zur Führung (39.), die Tschechen drängten nach der Pause auf den Ausgleich. Nach dem Ausschluss von Kapitän Ladislav Krejci (69.) brachten die Spanier die Führung über die Zeit und trafen in der 96. Minute durch Marc Pubill noch einmal.
Hit gegen England
Nun wartet jedoch ein harter Brocken auf die Spanier. Am Sonntag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) geht’s in Madrid gegen England.
Die „Three Lions“, die Kroatien mit 2:1 bezwingen konnten, liegen vor dem direkten Duell um den Sieg der Gruppe A3 weiter drei Punkte hinter Spanien. Bleiben die Iberer auch im 44. Spiel hintereinander unbesiegt – oder schafft England das schier Unmögliche und beendet die beeindruckende Rekordserie?
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