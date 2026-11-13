Gibts am Freitag dem 13. die 28. Pleite in Serie?

Nur sechs Siege in 17 Spielen

Wollen die Pioneers diesem wenig schmeichelhaften „Klub“ nicht beitreten, muss im heutigen Heimspiel (19.30) gegen die Pustertaler Wölfe ein Sieg her. In den bisherigen 17 Duellen mit den Südtirolern gab es allerdings erst sechs Siege – den letzten am Neujahrstag, als man auswärts mit 6:5 im Shootout erfolgreich blieb.