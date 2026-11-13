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Trauriger Lauf

Gibts am Freitag dem 13. die 28. Pleite in Serie?

Eishockey
13.11.2026 06:25
Nach 27 Niederlagen in Serie wollen die Pioneers heute nicht schon wieder auf dem Hosenboden ...
Nach 27 Niederlagen in Serie wollen die Pioneers heute nicht schon wieder auf dem Hosenboden landen.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Exakt 291 Tagen ist es her, dass die Pioneers Vorarlberg in der ICE Hockey League einen Sieg feiern konnten. Am 25. Jänner drehten die Feldkircher in der Vorarlberghalle gegen Villach ein 0:1 und feierten am Ende durch Treffer von Eric Florchuk, Kevin Macierzynski und dem finalen Doppelpack von Collin Adams einen 4:1-Heimsieg. Seither? Tristesse pur! 

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Nachdem erst die letzten neun Partien der vorigen Spielzeit verloren wurden – wie übrigens auch in der Debütsaison 2022/23 – kassierten die Pioneers in der aktuellen Spielzeit in den ersten 18 Runden ebenso viele Niederlagen. Heißt: Saisonübergreifend halten die Vorarlberger bei 27 (!) Pleiten in Serie. Das Torverhältnis: 56:121

Ein absolut einzigartiger „Rekord“ im Eishockey. Die zweitlängste Durststrecke in der heimischen Top-Liga hat Fehervar zu Buche stehen – die Ungarn verloren 2007/08 15 Spiele am Stück. Auch international gibt es keine vergleichbare Pleitenserie: In der russischen KHL verlor der HK Sotschi 21 Partien en suite, in der Schweizer NLA der HC Ajoe 19, in der nordamerikanischen NHL (Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins) sowie in der deutschen DEL mit Schwenningen 18.

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Nur zwei Basketballteams müssen den Vergleich mit den Pioneers nicht scheuen: die Detroit Pistons und die Philadelphia 76ers! Zweitere verloren saisonübergreifend in den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 ebenso 28 Matches, wie die Pistons 2023/24, als sie zwischen dem 30. Oktober und 28. Dezember sieglos blieben.

Am Neujahrstag dieses Jahres feierten die Pioneers ihren bislang letzten Sieg gegen Pustertal.
Am Neujahrstag dieses Jahres feierten die Pioneers ihren bislang letzten Sieg gegen Pustertal.(Bild: Foppa Iwan/HC Pustertal)

Nur sechs Siege in 17 Spielen
Wollen die Pioneers diesem wenig schmeichelhaften „Klub“ nicht beitreten, muss im heutigen Heimspiel (19.30) gegen die Pustertaler Wölfe ein Sieg her. In den bisherigen 17 Duellen mit den Südtirolern gab es allerdings erst sechs Siege – den letzten am Neujahrstag, als man auswärts mit 6:5 im Shootout erfolgreich blieb.

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