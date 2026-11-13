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Wer führt Senat?

USA: Nach Wahlerfolg erster Streit bei Demokraten

Außenpolitik
13.11.2026 06:58
Senator Chris Van Hollen kündigte an, gegen den bisherigen Mehrheitsführer anzutreten.
Senator Chris Van Hollen kündigte an, gegen den bisherigen Mehrheitsführer anzutreten.(Bild: AP/Nathan Howard)
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Von krone.at

Nach dem haushohen Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen zeichnet sich eine Kampfabstimmung um den Posten des Mehrheitsführers im Senat ab. Senator Chris Van Hollen kündigte an, dass er gegen den bisherigen Minderheitsführer Chuck Schumer antreten werde. Van Hollen sieht es als einen Richtungsstreit.

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Die Wählerinnen und Wähler hätten nicht nur die Politik von Präsident Donald Trump abgelehnt, sondern wollten auch einen härteren Kurs gegen ein Wirtschaftssystem, das „zugunsten der sehr vermögenden und gegen arbeitende Menschen manipuliert“ sei. Dafür müsse man den Status quo ablehnen.

Schumer sieht genug Unterstützung für sich
Schumer, der bereits von 2021 bis 2025 demokratischer Mehrheitsführer im Senat war, betonte daraufhin, dass er weiterhin genug Unterstützung habe, um im Jänner wieder den Führungsposten zu übernehmen.

Chuck Schumer war der bisherige Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat.
Chuck Schumer war der bisherige Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat.(Bild: AP/Jose Luis Magana)

  Die Demokraten waren in die Wahl in der vergangenen Woche mit 47 der 100 Senatssitze gegangen. Nach Siegen auch in einigen Regionen, die traditionell mit Trumps Republikanern sympathisieren, haben sie nun eine Mehrheit von 55 Sitzen – und ihre Kandidatin Mary Peltola führt im Rennen um einen weiteren Sitz in Alaska.

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Im Repräsentantenhaus eroberten die Demokraten ebenfalls eine klare Mehrheit mit bisher 255 der insgesamt 435 Sitze. Einige Politiker der Partei verweisen wie Van Hollen darauf, dass die Wähler mit ihrem klaren Votum eine radikalere Politik eingefordert hätten.

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