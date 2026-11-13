NBA: Dritte Niederlage in Folge für Jakob Pöltl

Sowohl Toronto (ohne Scottie Barnes, Kawhi Leonard und Tracey Jackson-Davis) als auch die Gastgeber (LeBron James fehlte) waren nicht in kompletter Besetzung in die Begegnung gegangen. Die Raptors hatten den besseren Start und lagen nach einem Freiwurf von Pöltl früh 33:16 (10. Min.) voran. Aber wie schon am Vortag gegen die Boston Celtics verspielten sie den Vorsprung rasch. Die Vorentscheidung fiel im Finish des dritten Viertels, als sich die 76ers mit einem 11:0-Lauf binnen zwei Minuten auf 96:85 absetzten.