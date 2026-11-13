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NBA: Dritte Niederlage in Folge für Jakob Pöltl

US-Sport
13.11.2026 07:01
Jakob Pöltl und Co. müssen sich erneut geschlagen geben.
Jakob Pöltl und Co. müssen sich erneut geschlagen geben.(Bild: AP/Matt Slocum)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritte Niederlage in Folge für die Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA): Das Team des Wieners Jakob Pöltl verlor am Donnerstag (Ortszeit) bei den Philadelphia 76ers 112:123. Der 31-jährige Center bilanzierte mit neun Punkten, fünf Rebounds, drei Assists und einem Steal. Er war bei seinem zehnten Saisoneinsatz 24:56 Minuten auf dem Parkett dabei.

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Sowohl Toronto (ohne Scottie Barnes, Kawhi Leonard und Tracey Jackson-Davis) als auch die Gastgeber (LeBron James fehlte) waren nicht in kompletter Besetzung in die Begegnung gegangen. Die Raptors hatten den besseren Start und lagen nach einem Freiwurf von Pöltl früh 33:16 (10. Min.) voran. Aber wie schon am Vortag gegen die Boston Celtics verspielten sie den Vorsprung rasch. Die Vorentscheidung fiel im Finish des dritten Viertels, als sich die 76ers mit einem 11:0-Lauf binnen zwei Minuten auf 96:85 absetzten.

Zweimal gegen den Titelverteidiger
31 Zähler und 14 Rebounds von RJ Barrett waren für die Kanadier nicht genug. Bei Philadelphia gingen 27 Punkte auf das Konto von Tyrese Maxey. Toronto bekommt es am Sonntag vor eigenem Publikum mit Titelverteidiger New York Knicks zu tun. Die Auslosung will es, dass das Duell nur zwei Tage später und ebenfalls am Ontariosee ein weiteres Mal auf dem Programm steht.

Die Minnesota Timberwolves zeigten sich gegen die Dallas Mavericks souverän und gewannen 133:94. Sie feierten den fünften Sieg hintereinander. Erst nach zwei Verlängerungen war das Aufeinandertreffen der Washington Wizards mit den Detroit Pistons entschieden. Die von Cade Cunningham mit 52 Punkten und elf Assists angeführten Gäste gewannen in der US-Hauptstadt 144:140.

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