Hatcher freut sich über „kostenlosen Boob-Job“

Das trägt eine verzweifelte Hausfrau unter ihrem teuflisch eleganten Prada-Outfit. Die Welt kennt Teri Hatcher als eine der „Desperate Housewives“. Doch im Moment steht die Schauspielerin am Londoner West End auf der Theaterbühne und sorgte bei ihren Fans auf Instagram mit einem tiefen Einblick und ihren Verkleidungskünste für Lacher.
Die 61-Jährige beweist in der Rolle als Miranda Priestly im Musical von „Der Teufel trägt Prada“, dass sie singen kann. In einem Video nahm Hatcher ihre Follower mit in ihre Garderobe und führte vor, wie sie sich ausstaffiert, um die Kurven der fiesen Chefredakteurin zu erhalten.
Extra-Kurven dank Push-up
Mit einem breiten Grinsen führt sie einen nudefarbigen, gepolsterten Bodysuit vor, der ihr Dekolleté wie ein Korsett nach oben drückt: „Das ist wie ein kostenloser Boob-Job“, witzelt Hatcher im Clip.
Hier spricht Teri Hatcher über ihre Rolle im Musical „Der Teufel trägt Prada“ und nimmt ihre Fans mit hinter die Kulissen:
„Ziemlich schwere Entscheidung“
Zudem enthüllte Hatcher, dass es für sie „eine ziemlich schwere Entscheidung“ gewesen sei, für ihr Musical-Engagement für fünf Monate nach London zu ziehen.
„Wie viele von euch wissen, kümmere ich mich seit drei Jahren um meine Eltern, weil mein Vater an Alzheimer leidet“, klärte sie auf. „Und auch wenn er geistig noch relativ fit ist, macht es ihm sein Kurzzeitgedächtnis sehr schwer, sich selbst zu versorgen.“
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