EU-Bürger fordern Stopp von Israel-Abkommen

In Brüssel wird seit Monaten über den Umgang mit der israelischen Siedlungspolitik und dem Vorgehen im Gazastreifen gestritten. Die Mitgliedsstaaten kritisieren zwar mögliche Verstöße gegen die Menschenrechte, können sich bisher aber nicht auf Sanktionen einigen. Nun liegen der EU-Kommission rund 1,1 Millionen Unterschriften von EU-Bürgern in zwölf Mitgliedsländern vor, die Israel vorwerfen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu begehen – etwa durch eine „beispiellose massenhafte“ Tötung von Zivilisten, Vertreibung der Bevölkerung im Gazastreifen und Blockade humanitärer Hilfe. EU-Bürgerinnen und -Bürger dürften es nicht hinnehmen, dass ein Abkommen den Staat „legitimiert und finanziert“, schreiben die Organisatoren der Initiative.