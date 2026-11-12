Still und heimlich: Eisbullen geben Stürmer ab

„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ ist ein bekannter Horrorfilm aus den 90ern. Als dieser Film in den Kinos lief, war Eishockey-Crack Maximilian Wurzer noch lange nicht geboren. Dennoch wissen wir, was er letzten Sommer getan hat. Denn zuerst einmal wurde der Zeller von den Eisbullen offiziell verabschiedet. Nur um zwei Monate später doch einen Vertrag zu erhalten. „Ich bin froh, dass die Reise weitergehen kann“, sagte der Zeller damals gegen über der „Krone“.