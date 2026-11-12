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„Krone“-Kolumne

Still und heimlich: Eisbullen geben Stürmer ab

Salzburg: Sport-Nachrichten
12.11.2026 17:30
Maximilian Wurzer läuft nicht mehr für die Eisbullen auf.
Maximilian Wurzer läuft nicht mehr für die Eisbullen auf.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Erst weg, dann doch nicht und nun endgültig! Maximilian Wurzer erlebte in den vergangenen Monaten eine echte Achterbahnfahrt beim EC Red Bull Salzburg. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Manuel Grill.

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„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ ist ein bekannter Horrorfilm aus den 90ern. Als dieser Film in den Kinos lief, war Eishockey-Crack Maximilian Wurzer noch lange nicht geboren. Dennoch wissen wir, was er letzten Sommer getan hat. Denn zuerst einmal wurde der Zeller von den Eisbullen offiziell verabschiedet. Nur um zwei Monate später doch einen Vertrag zu erhalten. „Ich bin froh, dass die Reise weitergehen kann“, sagte der Zeller damals gegen über der „Krone“.

Diese scheint nun aber endgültig ihr Ende gefunden zu haben. Sein letztes Spiel im Bulls-Trikot bestritt der 22-Jährige am 7. Oktober im Europapokal-Heimduell mit den Eisbären Berlin. Die Achterbahnfahrt endet für den Pinzgauer in Tirol. Er wechselte still und heimlich zu Kundl in die Österreichische Eishockey Liga (ÖEL). Das gab der Drittligist in den sozialen Medien bekannt. Seinen Vertrag bei den Bulls soll er selbst aufgelöst haben. Auf eine Verabschiedung hat Salzburg vorerst verzichtet und vermeldete diesen verspätet an Donnerstagnachmittag.

Neuzugänge machen es dem Nachwuchs schwer
Auch die zweite Chance Wurzers bei den Mozartstädtern war nicht von Erfolg gekrönt. Offen bleibt, warum man einen ausrangierten Spieler zurückholt, nur um ihn wenige Monate später doch ziehen zu lassen. Thema könnte die Kaderbreite sein. Denn die Transfers von Ty Rattie und Fredrik Claesson bringen die Bulls sportlich zwar weiter, für die nächste Generation ist dafür aber wieder weniger Platz.

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