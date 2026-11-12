Putin schlägt neue begrenzte Waffenruhe vor

Die Ukraine gehe davon aus, die Stadt zu kontrollieren, sagte der russische Machthaber. Er selbst sehe die Stadt aber unter russischer Kontrolle. Russland brauche eine fünftägige Waffenruhe, um das Gebiet zu entminen. Während dieser Zeit könnten Hunderte Menschen bei einer neuen gemeinsamen Aktion gerettet werden, sagte Putin weiter. Zuvor hatten die Menschenrechtsbeauftragten der Ukraine und Russlands nach Vermittlung von US-First-Lady Melania Trump eine Mission in Oleschky geführt. Ende Oktober wurden während einer Waffenruhe Menschen aus der russisch besetzten Frontstadt in Sicherheit gebracht. Die Menschenrechtsbeauftragten stellten in Aussicht, dass es weitere Operationen dieser Art geben könne.