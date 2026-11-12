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Heißer Auftritt

Jennifer Lopez heizte im sexy Netzbody allen ein!

Society International
12.11.2026 17:55
Uh la la: Jennifer Lopez trat bei einer Veranstaltung im gewagten Netzbody auf. Ihr ...
Uh la la: Jennifer Lopez trat bei einer Veranstaltung im gewagten Netzbody auf. Ihr durchtrainierter Po kam darin besonders gut zur Geltung!(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/jlo)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Jennifer Lopez sorgte mit ihrem Auftritt bei der exklusiven Veranstaltung „Bilt Town Square at The Met“ im „Metropolitan Museum of Art“ in New York für Wirbel! Die 57-Jährige präsentierte ihre sexy Kurven nämlich unter anderem im gewagten Netzbody und verdrehte damit so manchem den Kopf ...

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Jennifer Lopez postete am Mittwoch Fotos von ihrem Auftritt im „Metropolitan Museum of Art“ in New York. Für ihre opulente Bühneninszenierung wählte J.Lo Outfits, die vor Glanz, Glamour und Sex-Appeal nur so sprühten! 

Auftakt im „Old Hollywood“-Stil
Zum Auftakt ließ sich die Sängerin von zwei Tänzern über die Bühne tragen. Dafür trug sie ein grün schimmerndes Kleid, ihren Hals sowie ihre Schultern zierte Diva ein dramatischer, schwarz-grüner Federkragen. Schwarz-grün schimmernde hohe Stiefel mit auffälliger Schnürung setzten die sexy Beine der Sängerin gekonnt in Szene. Das Highlight dieses Outfits war allerdings Lopez‘ funkelnder Kopfschmuck mit jeder Menge glitzernder Details! Bereits bei diesem Look blitzte der freche Netzbody schon durch ...

J.Los erster Look wirkte geheimnisvoll, gleichzeitig luxuriös.
J.Los erster Look wirkte geheimnisvoll, gleichzeitig luxuriös.(Bild: https://www.instagram.com/jl)

J.Lo im Art-déco-Stil
Für eine weite Showeinlage wählte J.Lo ein bodenlange Robe mit äußerst auffälligem, beinahe architektonischem Muster. Quadrate und auffällige Linien in smaragdgrün, goldgelb und braun machten dieses Kleid zu einem ganz besonderen Highlight. Auffällig wurde der Look auch durch den opulenten Kunstfell-Kragen in rostbraun, der auch an den Ärmeln des Kleids angebracht war. Die Sängerin scheint Haarteile im „Old Hollywood Glamour“ zu lieben: Auch bei diesem Look trug sie ein auffälliges Haarteil mit äußerst präsentem funkelnden Glitzerelement. 

Was für ein Look! Das Kleid mit auffälligem Muster und Kragen passte zu J.Lo perfekt!
Was für ein Look! Das Kleid mit auffälligem Muster und Kragen passte zu J.Lo perfekt!(Bild: https://www.instagram.com/jlo)

Achtung, es wird heiß!
Im nächsten Augenblick trennte sich Lopez allerdings von jeglicher Form der Zurückhaltung. Für ihren nächsten Auftritt zeigte sich die Sängerin im ultra sexy Netzbody mit Choker am Hals! Das integrierte Halsband ersetzte hier jede Form von Halsschmuck. Unter dem ohnehin schon heißen Body trug Lopez ein hautenges Korsett. Verführerisch räkelte sich Lopez im Takt der Musik und sorgt mit ihrem Auftritt definitiv für Stimmung! 

Jennifer Lopez heizt mit ihrem Netzbody allen ein!
Jennifer Lopez heizt mit ihrem Netzbody allen ein!(Bild: https://www.instagram.com/jlo)

Auch mit 57 Jahren scheut die Sängerin nicht davor zurück, sich von ihrer heißesten Seite zu zeigen. Für ihren sexy Body trainiert die Sängern hart! 

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Mit diesem heißen Auftritt heizte Lopez nicht nur ihren Zuschauern ordentlich ein. Sie zeigte ihrem Ex Ben Affleck abermals, was er nun verpasst. Das Paar hatte sich nach einer langen On-off-Beziehung im Jahr 2024 endgültig getrennt. 

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