Jennifer Lopez heizte im sexy Netzbody allen ein!

Auftakt im „Old Hollywood“-Stil

Zum Auftakt ließ sich die Sängerin von zwei Tänzern über die Bühne tragen. Dafür trug sie ein grün schimmerndes Kleid, ihren Hals sowie ihre Schultern zierte Diva ein dramatischer, schwarz-grüner Federkragen. Schwarz-grün schimmernde hohe Stiefel mit auffälliger Schnürung setzten die sexy Beine der Sängerin gekonnt in Szene. Das Highlight dieses Outfits war allerdings Lopez‘ funkelnder Kopfschmuck mit jeder Menge glitzernder Details! Bereits bei diesem Look blitzte der freche Netzbody schon durch ...