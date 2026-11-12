Streit um rotes Mascherl: „Wir wollen es zurück!“

So auch Chris B. (32). Die Filipina reiste gemeinsam mit Freunden nach Wien, um die Stadt im Advent von ihrer kitschigsten Seite zu erleben. Umso größer war ihre Enttäuschung, als sie die leere Fassade von Popp & Kretschmer sah. „Ich bin zum ersten Mal in Wien. Ich wusste nicht, dass die Masche nicht hängt. Wir wollen sie zurück!“, sagt sie traurig.