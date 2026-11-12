Streit um rotes Mascherl: „Wir wollen es zurück!“

Die Kult-Schleife von Popp & Kretschmer wurde wegen der strengen Auflagen der Stadt Wien hinter das Schaufenster verbannt. Viele Wiener sind untröstlich, zeigt eine „Krone“-Umfrage auf der Kärntner Straße.
Spätestens, seit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die rote XXL-Schleife bei der Oper in Wiens Innenstadt in den sozialen Medien für sich beanspruchte, ist klar: Die Begeisterung über das Mascherl ist ungebrochen.
In den sozialen Medien geht der Schriftzug #freethebow (dt.: Befreie die Masche) unter Bildern der nun hinter einem Schaufenster eingesperrten Kult-Deko um die Welt. Bekanntlich musste das Modehaus Popp & Kretschmer in der Wiener Innenstadt seine Masche wegen der strengen Auflagen der Stadt samt Ordnerdienst in den Hausarrest verbannen.
Enttäuschung auf der Kärntner Straße
Im Netz zeigen sich Unternehmen solidarisch und teilen KI-Bilder der Masche, drapiert auf ihren Firmenstandorten. Auch auf der Kärntner Straße ist sie allgegenwärtig. Fotohungrige posieren weiter vor eingesperrten Schleife.
Die Masche war so schön an der Fassade. Ich werde sie sehr vermissen. Die Stadt hätte sich etwas überlegen und einen anderen Standort finden sollen.
Helga G. (73)
Pensionistin
Bild: Imre Antal
Es ist schon traurig, dass die Masche jetzt nur hinter dem Fenster zu sehen ist. Aber das Chaos mit dem Verkehr war im Vorjahr schon ein Wahnsinn.
Peter F. (65)
Pensionist
Bild: Imre Antal
Die Stadt hätte sich ein Konzept überlegen sollen. Der Massenauflauf wegen des Mascherls war schlimm, aber man hätte eine Lösung finden können.
Hannelore S. (71)
Pensionistin
Bild: Imre Antal
Ich bin zum ersten Mal in Wien und ich wusste nicht, dass das Mascherl heuer nicht aufgehängt wird. Ich bin wirklich enttäuscht. Wir wollen es zurück!
Chris B. (32)
Touristin
Bild: Imre Antal
Im Fenster übersieht man die Masche so leicht. An der Fassade hatte sie eine viel schönere Wirkung. Es ist eine Schande. Ich bin von der Stadt enttäuscht.
Joana A. (41)
Pharmazeutin
Bild: Imre Antal
So auch Chris B. (32). Die Filipina reiste gemeinsam mit Freunden nach Wien, um die Stadt im Advent von ihrer kitschigsten Seite zu erleben. Umso größer war ihre Enttäuschung, als sie die leere Fassade von Popp & Kretschmer sah. „Ich bin zum ersten Mal in Wien. Ich wusste nicht, dass die Masche nicht hängt. Wir wollen sie zurück!“, sagt sie traurig.
Joana A. (41) blickt ebenso enttäuscht in das Schaufenster. „Es ist eine Schande“, sagt sie nur. Zwei Geschäftsinhaber auf der Kärntner Straße, die anonym bleiben wollen, hätten sich eine konstruktivere Lösung gewünscht. „Für den Tourismus war die Masche extrem wichtig“, sagen sie.
Bitzinger: „Habe ein Problem damit“
Rückhalt aus der Wirtschaft bekommen Popp & Kretschmer auch von Gastronom Josef Bitzinger. „Ich habe ein Problem damit, wenn die Behörde ein tolles Projekt abdreht, und aus Jux und Tollerei etwas verlangt, das eigentlich Aufgabe der öffentlichen Hand ist“, spricht er den Ordnerdienst gegenüber der „Krone“ an.
Rainer Trefelik, Geschäftsführer von Popp & Kretschmer, ist für die Unterstützung „sehr dankbar“, sagt er. Die Masche sei Tradition. Lange habe man versucht, eine Lösung zu finden. Am Ende habe es nicht gereicht. „Wien ist anders. In dem Fall nicht ganz so gut“, ist er enttäuscht.
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