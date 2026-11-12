Strom statt Öl und Gas: Türkei prescht bei COP vor

Staaten diskutieren bei der COP31 darüber, wie Autos, Heizungen und Fabriken elektrisch werden können. Das Gastgeberland Türkei prescht mit einem Vorschlag vor, der sogar aus österreichischer Sicht ambitioniert ist: 35 Prozent Elektrifizierung bis 2035. Gelingt so der Ausstieg aus Öl und Gas?
Wie fährt ein Auto, wie heizt man ein Haus, wie produziert man Stahl? Aktuell ist weniger als ein Viertel der gesamten benötigten Energie elektrisch. Weltweit sind es 23, in Österreich jüngst 22,6 Prozent. Der türkische Klima-Minister Murat Kurum hat als Gastgeber bei der Weltklimakonferenz COP in Antalya nun ein ambitioniertes Ziel vorgeschlagen: „35 by 35“, also 35 Prozent Strom am Gesamtenergieverbrauch bis 2035.
Für die Wirtschaft ist die Elektrifizierung Thema Nummer eins, sagt Christiane Brunner, die in Antalya vor Ort ist. Sie leitet in Wien den Climate Business Circle: „Ich war im Vorfeld skeptisch, was sich hier bewegen kann, aber bin jetzt optimistisch.“
Während Österreich und Europa zwar einen guten Startpunkt hatten, liegen heute Staaten wie China beim Ausbau der Stromversorgung vorne: In den vergangenen 25 Jahren hat sich der Stromanteil dort von 13 auf 34 Prozent gesteigert. Das Thema ist auch eine Art Hintertür, um über den Ausstieg aus Öl und Gas zu diskutieren, denn ein Großteil der Stromerzeugung, die neu gebaut wird, stammt aus Solar-, Wind- und Wasserkraft. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schloss sich bei seiner Rede der Forderung nach mehr Elektromobilität und Ökostrom an.
Es ist essenziell für Österreichs Wirtschaft, dass wir die Elektrifizierung nicht verschlafen.
Christiane Brunner, Climate Business Circle
Bild: Martin Hron
1,5-Grad-Ziel unter Druck
Dennoch rückt das 2015 in Paris festgelegte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, in weite Ferne. „Wird die aktuelle Politik fortgesetzt, wird sich die Erde um 2,8 Grad erhitzen“, mahnt Brunner. Ein wichtiger Verhandlungspartner, die USA, sitzt nicht mit am Tisch. „Am schmerzlichsten merkt man das in finanziellen Fragen bei der Klimawandelanpassung für Entwicklungsländer.“
Womit wird die COP31 in Erinnerung bleiben? „Die grundlegenden Beschlüsse sind schon da, jetzt geht es um die Umsetzung in den Staaten“, sagt Brunner. Nächste Woche reist eine Delegation mit Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) an.
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