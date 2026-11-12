Strom statt Öl und Gas: Türkei prescht bei COP vor

Während Österreich und Europa zwar einen guten Startpunkt hatten, liegen heute Staaten wie China beim Ausbau der Stromversorgung vorne: In den vergangenen 25 Jahren hat sich der Stromanteil dort von 13 auf 34 Prozent gesteigert. Das Thema ist auch eine Art Hintertür, um über den Ausstieg aus Öl und Gas zu diskutieren, denn ein Großteil der Stromerzeugung, die neu gebaut wird, stammt aus Solar-, Wind- und Wasserkraft. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schloss sich bei seiner Rede der Forderung nach mehr Elektromobilität und Ökostrom an.