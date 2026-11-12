Dem Weihnachtstrubel einfach davonwandern!

Und weil vier Adventsonntage längst nicht mehr reichen, gibt es heuer wieder einen fünften Berg: Am 27. Dezember führt eine Wanderung auf den Dorfberg hoch über Kartitsch, wo bei einer Bergandacht noch einmal innegehalten wird, bevor es zur beliebten Kartitscher Bergweihnacht mit Orgelkonzert geht.

Fünf Berge, 20 Jahre, unzählige Erinnerungen. Wer mitwandert, muss weder der Schnellste noch der Frömmste sein. Nur bereit, den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen.