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20-Jahr-Jubiäum

Dem Weihnachtstrubel einfach davonwandern!

Bergkrone
12.11.2026 11:03
Besinnliche Momente mit Gleichgesinnten auf Berggipfeln feiern.
Besinnliche Momente mit Gleichgesinnten auf Berggipfeln feiern.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Seit 20 Jahren bringen die „Krone“-Adventwanderungen Menschen auf Berge in Kärnten und Osttirol. Zum Jubiläum warten heuer fünf besonders stimmungsvolle Bergandachten und prominente Begleiter: Erstmals wandert auch Kärntens Diözesanbischof Josef Marketz mit. Eine vorweihnachtliche Tradition, die Besinnlichkeit, Gemeinschaft und Bergerlebnis verbindet.

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In der Vorweihnachtszeit drängen sich Menschen durch Einkaufsstraßen, klingeln Kassen, blinken Lichterketten. Anders in den Bergen. Dort oben knirscht Schnee unter den Bergschuhen. Der Wind streicht übers Gipfelkreuz. Und plötzlich ist da etwas, das im Weihnachtstrubel oft zu kurz kommt: Stille. Genau darum geht es bei den Adventwanderungen, die von „Bergkrone“, Bergrettung und katholischen Kirche Kärnten organisiert werden.

Seit 20 Jahren schnüren so Bergfreunde ihre Schuhe, um dem vorweihnachtlichen Trubel für ein paar Stunden davonzuwandern. Und was als einfache Idee begann, ist längst eine beliebte Tradition im Süden Österreichs, bei der aus Wanderern Weggefährten wurden, aus Begegnungen Freundschaften.

 Denn für viele gehören die Wanderungen längst zum Advent wie der Kranz daheim. Zum Jubiläum wartet gleich am ersten Adventsonntag, dem 29. November, ein besonderer Höhepunkt.

Direkt auf dem Gipfel der Topitza bei Bad Eisenkappel wird heuer Kärntens Diözesanbischof Josef ...
Direkt auf dem Gipfel der Topitza bei Bad Eisenkappel wird heuer Kärntens Diözesanbischof Josef Marketz eine Adventandacht feiern.(Bild: Hannes Wallner)
Die Aufstiege bei den Adventwanderungen führen alljährlich hoch hinaus – hier beim Aufstieg auf ...
Die Aufstiege bei den Adventwanderungen führen alljährlich hoch hinaus – hier beim Aufstieg auf das Stubeck im Lieser-Maltatal.(Bild: Hannes Wallner)
Bergandacht am dritten Adventsonntag bei der Deutschen Kirche auf dem Dobratsch.
Bergandacht am dritten Adventsonntag bei der Deutschen Kirche auf dem Dobratsch.(Bild: Hannes Wallner)
Am vierten Adventsonntag geht es auf den Monte Lussari bei Tarvis (Italien)
Am vierten Adventsonntag geht es auf den Monte Lussari bei Tarvis (Italien)(Bild: Hannes Wallner)
Hier zelebriert Domprobst Engelbert Guggenberger alljährlich eine Heilige Messe.
Hier zelebriert Domprobst Engelbert Guggenberger alljährlich eine Heilige Messe.(Bild: Hannes Wallner)
Zum Abschluss der Adventwanderungen geht es heuer am 27. Dezember auf den Dorfberg in Kartitsch ...
Zum Abschluss der Adventwanderungen geht es heuer am 27. Dezember auf den Dorfberg in Kartitsch in Osttirol.(Bild: Hannes Wallner)

Es geht hinauf auf die 1649 Meter hohe Topitza bei Bad Eisenkappel und erstmals wird Kärntens Diözesanbischof Josef Marketz persönlich die Wanderer begleiten und hoch über Südkärnten eine Bergandacht halten. Eine Predigt unter freiem Himmel, die Karawanken als Kulisse und Opernsängerin Iva Schell wird für den feierlichen Klang sorgen.

Am 6. Dezember geht es auf das 2370 Meter hohe Stubeck im Lieser-Maltatal, wo an einem der höchstgelegenen Adventkränze Österreichs, die zweite Kerze entzündet wird.

Eine Woche später, am 13. Dezember, wird auf den Dobratsch gewandert, wo der Bergmännische Gesangsverein Bleiberg-Kreuth die Bergandacht musikalisch umrahmen wird, bevor am vierten Adventsonntag, dem 20. Dezember, der Monte Lussari im italienischen Tarvis lockt.

Der Osttiroler Josef „Yeti“ Herrnegger gestaltet heuer die Lesezeichen, die als kleine ...
Der Osttiroler Josef „Yeti“ Herrnegger gestaltet heuer die Lesezeichen, die als kleine Erinnerung bei den Adventwanderungen verteilt werden und gerne gesammelt werden.(Bild: Hannes Wallner)

Ein „Yeti“ gestaltete die Erinnerungen
Nach der Bergandacht mit Roland Stadler wird in der Wallfahrtskirche eine Weihnachtsmesse mit der Familienmusik Peitler gefeiert. Am Altar Dompropst Engelbert Guggenberger, ein Geistlicher, der ebenso in steilen Felswänden zu Hause ist und im Winter mitunter Tourenskischuhe unter seiner Soutane trägt. Bei den Wanderern begehrt sind auch die kleinen Lesezeichen, die es bei den Adventwanderungen als Erinnerung zum Sammeln gibt. Zum Jubiläum hat sie Josef „Yeti“ Herrnegger aus Kartitsch. Das Osttiroler Original zeichnet Gipfelkreuze und schmückt zur Weihnachtszeit sogar die Winterwanderwege rund um Kartitsch mit seinen Bildern.

Die „Krone“-Adventwanderungen im Überblick

Start jeweils um 9 Uhr, Gipfelandacht um 11 Uhr.

● Sonntag, 29. November, Topitza (1649 m): Start beim Alpengasthof Riepl am Luschasattel bei Bad Eisenkappel.
● Sonntag, 6. Dezember, Stubeck (2370 m): Start bei der Leonhardhütte am Maltaberg.
● Sonntag, 13. Dezember, Dobratsch (2166 m): Start bei der Rosstratte an der Villacher Alpenstraße.
● Sonntag, 20. Dezember, Monte Lussari (1790 m): Start bei der Talstation der Lussari-Bergbahn in Camporosso bei Tarvis. Zusätzlich um 12 Uhr Heilige Messe in der Wallfahrtskirche. 
● Sonntag, 27. Dezember, Dorfberg (2115 m): Start beim Klammerwirt in Kartitsch (Osttirol).

Der Aufstieg erfolgt individuell und auf eigene Verantwortung. Die Wanderungen finden bei jedem Wetter statt.

Dass aus stillen Bergstunden keine riskanten Gipfelabenteuer werden, dafür sorgen die vielen ehrenamtlichen Bergretter aus Kärnten, Osttirol und Italien. Ohne sie wäre diese Tradition nicht denkbar.

Und weil vier Adventsonntage längst nicht mehr reichen, gibt es heuer wieder einen fünften Berg: Am 27. Dezember führt eine Wanderung auf den Dorfberg hoch über Kartitsch, wo bei einer Bergandacht noch einmal innegehalten wird, bevor es zur beliebten Kartitscher Bergweihnacht mit Orgelkonzert geht.

Fünf Berge, 20 Jahre, unzählige Erinnerungen. Wer mitwandert, muss weder der Schnellste noch der Frömmste sein. Nur bereit, den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen. 

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