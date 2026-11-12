Magischer „Krone“-Tierzauber in der Steiermark!

„Wir freuen uns schon sehr auf diesen Termin“, versichert Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke, die selbst vor Ort und gerne Ansprechpartnerin für „Krone“-Leser sein wird. Und wir bringen nicht „nur“ Weihnachtsmagie mit. Denn: Die Tierhalter wissen, wie immens auch etwa im Bereich Futter die Kosten für das vierbeinige Familienmitglied gestiegen sind. Für sozial Schwache kann finanzielle Notlage im absoluten Ernstfall sogar den Verlust ihres geliebten Tieres bedeuten! Da stehen Tragödien dahinter.