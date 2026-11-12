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Truck hält in Graz

Magischer „Krone“-Tierzauber in der Steiermark!

Tierecke News
12.11.2026 18:00
Maggie Entenfellner und Entertainer Alfons Haider beim Tierzauber von „Krone“ und Fressnapf, ...
Maggie Entenfellner und Entertainer Alfons Haider beim Tierzauber von „Krone“ und Fressnapf, unterstützt von der Vetmeduni in Wien, Royal Canin und Purina(Bild: Recka Hammann)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Nächste Woche ist es endlich so weit! Der „Tierzauber“-Truck von „Krone“ und Fressnapf macht am Donnerstag, 19. 11., in Graz-Webling (beim Fachmarktzentrum) Halt. Und hat Tierfutter, Veterinär-Tipps und „die Nici“ an Bord.

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Die Vorweihnachtszeit ist bekanntlich magisch. Noch magischer wird sie, wenn sie nicht nur den Duft von Punsch und Keksen mit sich bringt. Sondern auch wertvolles Tierfutter und wertgeschätzte Tipps von anerkannten Veterinären. Und das ist nächste Woche in Graz-Webling der Fall – denn der lässige Truck für die „Krone“ und Fressnapf macht in der Steiermark Station!

Unser lässiger roter Truck ist in ganz Österreich unterwegs.
Unser lässiger roter Truck ist in ganz Österreich unterwegs.(Bild: Imre Antal)

„Wir freuen uns schon sehr auf diesen Termin“, versichert Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke, die selbst vor Ort und gerne Ansprechpartnerin für „Krone“-Leser sein wird. Und wir bringen nicht „nur“ Weihnachtsmagie mit. Denn: Die Tierhalter wissen, wie immens auch etwa im Bereich Futter die Kosten für das vierbeinige Familienmitglied gestiegen sind. Für sozial Schwache kann finanzielle Notlage im absoluten Ernstfall sogar den Verlust ihres geliebten Tieres bedeuten! Da stehen Tragödien dahinter.

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Entenfellner: „Niemand soll sich aus monetären Gründen von seinem Tier trennen müssen, so etwas ist unmenschlich.“ Unser Truck hat also auch großartige Hilfe an Bord. In Form von Futter, wofür sich sozial Schwache noch am Freitag (Achtung, Anmeldeschluss!) anmelden können.

Tierärzte der Vetmeduni begleiten die gesamte Tour.
Tierärzte der Vetmeduni begleiten die gesamte Tour.(Bild: Recka Hammann)

Und: Die gesamte Tour durch ganz Österreich wird von Tierärzten der Vetmeduni in Wien begleitet – sie stehen Ihnen vor Ort gerne für Informationen zur Verfügung. Und dann ist da natürlich Maggie Entenfellner selbst. Und noch ein Superstar der Herzen: Nici Schmidhofer, die Tiere liebt, kommt gerne und gibt Autogramme. Wir freuen uns auf Sie!

„Krone“-Tierzauber: Donnerstag, 19. 11., 16 bis 18 Uhr; Fressnapf, FMZ, Weblinger Gürtel 24, 8054 Graz. Anmeldung für Futter: krone.at/tierzauber

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