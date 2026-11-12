Ardo-Sozialplan: Weiterhin keine Einigung

Neue Perspektiven als Durchbruch

Während die Sozialplangespräche stocken, kam am vergangenen Freitag Bewegung rund um das Thema Versorgung mit heimischem Gemüse. Nach längeren Verhandlungen der Politik wurden Unternehmen wie Waldland als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen. Das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften.