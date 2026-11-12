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190 Betroffene

Ardo-Sozialplan: Weiterhin keine Einigung

Niederösterreich
12.11.2026 17:45
Ardo schließt das Werk in Groß Enzersdorf.
Ardo schließt das Werk in Groß Enzersdorf.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Auch die siebente Verhandlungsrunde zum Sozialplan für betroffene Mitarbeiter des Ardo-Aus in Groß Enzersdorf (NÖ) brachte kein Ergebnis. Ohne Einigung führt der Weg zur Schlichtungsstelle.

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Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich ist am Donnerstag auch die siebente Sozialplan-Verhandlungsrunde ergebnislos geblieben. Damit gibt es weiterhin keine Einigung für die rund 190 Betroffenen. Laut Gewerkschaften PRO-GE und GPA sei kein weiterer Termin vereinbart worden, es werde nun ein Antrag bei der Schlichtungsstelle eingebracht.

„Nur wenn Ardo endlich deutlich nachbessert, gibt es noch eine Chance auf eine Einigung ohne Entscheidung durch die Schlichtungsstelle“, hielten Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik fest.

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