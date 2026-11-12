Ardo-Sozialplan: Weiterhin keine Einigung

Auch die siebente Verhandlungsrunde zum Sozialplan für betroffene Mitarbeiter des Ardo-Aus in Groß Enzersdorf (NÖ) brachte kein Ergebnis. Ohne Einigung führt der Weg zur Schlichtungsstelle.
Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich ist am Donnerstag auch die siebente Sozialplan-Verhandlungsrunde ergebnislos geblieben. Damit gibt es weiterhin keine Einigung für die rund 190 Betroffenen. Laut Gewerkschaften PRO-GE und GPA sei kein weiterer Termin vereinbart worden, es werde nun ein Antrag bei der Schlichtungsstelle eingebracht.
„Nur wenn Ardo endlich deutlich nachbessert, gibt es noch eine Chance auf eine Einigung ohne Entscheidung durch die Schlichtungsstelle“, hielten Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik fest.
Neue Perspektiven als Durchbruch
Während die Sozialplangespräche stocken, kam am vergangenen Freitag Bewegung rund um das Thema Versorgung mit heimischem Gemüse. Nach längeren Verhandlungen der Politik wurden Unternehmen wie Waldland als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen. Das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften.
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