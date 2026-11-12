Live Music Now – Trost und Freude nach Noten

Großes Benefizkonzert im Klagenfurter Konzerthaus

In Österreich seit 1996 für unbezahlbare Glücksmomente verantwortlich, ist Live Music Now seit knapp 20 Jahren auch in Kärnten präsent. Und weil sich der gemeinnützige Verein, dem Dirigent, Musikverein- und Jeunesse-Chef Ernest Hoetzl als berufener Präsident vorsteht, ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Spendengelder, Sponsoren und ein großes Benefizkonzert finanziert, ist besagtes am 16. November (19.30 Uhr) im Klagenfurter Konzerthaus nachhaltiger Tipp, um gute Musik zu hören und ganz nebenbei mit dem Ticketkauf Gutes zu tun.

Besetzt ist der konzertante Genuss mit Studierenden aus dem Pool der Gustav Mahler Privatuniversität, die sich spielerisch vorstellen. Eloquent durch den Abend führt Ernest Hoetzl. Karten telefonisch unter: 0463/55 410 oder an der Abendkasse.