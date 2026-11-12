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Live Music Now – Trost und Freude nach Noten

Kärnten
12.11.2026 16:00
Die belebende Kraft der Musik, von jungen Künstlern für Live Music Now kostenlos zu den Menschen ...
Die belebende Kraft der Musik, von jungen Künstlern für Live Music Now kostenlos zu den Menschen gebracht.(Bild: ZVG)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Live Music Now: Das heißt Konzerte zu Menschen zu bringen, die aufgrund ihrer Lebensumstände keine besuchen können. In Klagenfurt stellen sich Stipendiaten der Gustav Mahler Privatuniversität spielerisch im Benefizkonzert vor und in den Dienst der Menschlichkeit.

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Mit handverlesenen jungen Musikern in Altersheime, Gefängnisse, Flüchtlingslager, Behindertenstätten oder Krankenhäuser zu gehen und jenen (natürlich kostenlos) Trost nach Noten zu schenken, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht mehr dorthin gelangen, wo Konzerte stattfinden. Das war die wegweisende Idee von Ausnahmegeiger Lord Yehudi Menuhin.

Jahrhundertgeiger, Humanist, Weltbürger
1916 als Sohn russisch-jüdischer Eltern in New York geboren, tritt er mit acht erstmals in einem großen Konzert als Solist auf und erlangt mit 12 Weltruhm durch das legendäre Berlin-Konzert, bei dem er drei Violinkonzerte von Bach, Beethoven und Brahms unter Bruno Walter an einem Abend spielt wie kein anderer zuvor. Apropos Genie: Albert Einstein, der damals im Publikum gesessen ist, soll gesagt haben: „Jetzt weiß ich, dass es einen Gott im Himmel gibt.“

Das soziale Engagement von Lord Yehudi Menuhin hallt weltweit in sozialen Einrichtungen, ...
Das soziale Engagement von Lord Yehudi Menuhin hallt weltweit in sozialen Einrichtungen, Festivals und Initiativen nach, darunter Live Music Now.(Bild: Live Music Now Austria)

Spätestens seit diesem Debüt der Superlativen mutiert das Wunderkind zum Jahrhundertgeiger und als Menuhin 1999 während seiner Tournee in Berlin stirbt, steht die Musikwelt für einen Augenblick still. Was niemals verklingen wird, ist dagegen das unermüdliche soziale Engagement des großen Humanisten und Weltbürgers, das rund um den Globus in sozialen Einrichtungen, Festivals und Initiativen nachhallt.

Ernest Hoetzl, Musikverein- und Jeunesse-Chef sowie Präsident von „Live Music Now-Kärnten, führt ...
Ernest Hoetzl, Musikverein- und Jeunesse-Chef sowie Präsident von „Live Music Now-Kärnten, führt durch das Benefizkonzert am 16. November.(Bild: Musikverein Kärnten)

Großes Benefizkonzert im Klagenfurter Konzerthaus
In Österreich seit 1996 für unbezahlbare Glücksmomente verantwortlich, ist Live Music Now seit knapp 20 Jahren auch in Kärnten präsent. Und weil sich der gemeinnützige Verein, dem Dirigent, Musikverein- und Jeunesse-Chef Ernest Hoetzl als berufener Präsident vorsteht, ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Spendengelder, Sponsoren und ein großes Benefizkonzert finanziert, ist besagtes am 16. November (19.30 Uhr) im Klagenfurter Konzerthaus nachhaltiger Tipp, um gute Musik zu hören und ganz nebenbei mit dem Ticketkauf Gutes zu tun.

Besetzt ist der konzertante Genuss mit Studierenden aus dem Pool der Gustav Mahler Privatuniversität, die sich spielerisch vorstellen. Eloquent durch den Abend führt Ernest Hoetzl. Karten telefonisch unter: 0463/55 410 oder an der Abendkasse.

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