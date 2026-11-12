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Prüfer soll zahlen

Gutachtenstreit kann für die Stadt teuer werden

Kärnten
12.11.2026 12:00
Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig lieferte zwei Gutachten. Um die wird jetzt gestritten.
Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig lieferte zwei Gutachten. Um die wird jetzt gestritten.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Das Hickhack um die Bezahlung der Gutachten zu den Stadtwerken geht weiter. Und immer wieder stehen Bürgermeister Christian Scheider und Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig im Mittelpunkt. Jetzt soll der Wirtschaftsprüfer 30.000 Euro an die Stadt zurückzahlen. Das Verfahren kann sehr teuer werden.

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Das Haxlbeißen um die Bezahlung der Gutachten zu den Klagenfurter Stadtwerken geht weiter. Und immer wieder stehen Bürgermeister Christian Scheider und Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig im Brennpunkt. Scheider hatte 2024 und 2025 zwei Berichte bei Kraßnig in Auftrag gegeben, ohne zuvor den Stadtsenat zu informieren. Das wollen SP, VP und FP so nicht hinnehmen. Es gibt in Klagenfurt auch einen Gemeinderatsbeschluss, dass Scheider die Summe zurückzahlen muss.

Bürgermeister Christian Scheider spricht nur noch von Hexenjagd.
Bürgermeister Christian Scheider spricht nur noch von Hexenjagd.(Bild: Kerstin Wassermann)

Da sich in Kärnten jedoch kein Anwalt für die Causa fand, engagierte der Stadtsenat nun den Wiener Julian Korisek. Seine Empfehlung: Die 30.000 Euro zuerst vom Wirtschaftsprüfer zurückfordern. Denn auch dort liegen Fehler.

Stadtwerke zahlen zehn Millionen Euro ans Rathaus
Kraßnig wurde nun aufgefordert, bis 17. November zu zahlen. Andernfalls droht ein Rechtsverfahren. Ob Kraßnig zahlen wird, bleibt abzuwarten. Er äußert sich zu dem laufenden Verfahren nicht, hat aber früher immer gemeint, dass er die Leistung erbracht habe und keinen Grund sehe, auf das Honorar zu verzichten.

Die Stadtwerke haben mittlerweile – auch aufgrund von vielen Gutachten – eine Dividende von zehn Millionen Euro an die Rathauskasse überwiesen. Das ist viel Geld. Kraßnig wiederum hat die Stadt auf 36.000 Euro geklagt.

Sandra Wassermann (FP) will eine außergerichtliche Einigung.
Sandra Wassermann (FP) will eine außergerichtliche Einigung.(Bild: Handler Wolfgang)
Julian Geier (VP): „Klagen bringen Klagenfurt nicht weiter.“
Julian Geier (VP): „Klagen bringen Klagenfurt nicht weiter.“(Bild: Christian Tragner)

Brisant sind mittlerweile auch die Kosten: Allein der Brief an Kraßnig soll 5000 Euro (!) Honorar kosten, ein Gerichtsverfahren ein Vielfaches davon. Sollte Kraßnig Recht bekommen, müsste das Rathaus am Ende weit sogar mehr als jene 30.000 Euro zahlen, um die es geht.

„Klagen bringen Klagenfurt nicht weiter“
Da schütteln viele nur noch den Kopf. Sandra Wassermann (FP) hofft auf eine außergerichtliche Einigung. „An sich soll Recht Recht bleiben. Die zwei Gutachten waren das Geld nicht wert. Dennoch wäre eine außergerichtliche Einigung am besten.“ Auch Julian Geier (VP) fordert: „Uns hat der Anwalt klar zu einer Klage geraten. Aber das permanente Anpatzen und Klagen muss aufhören! Das bringt die Stadt nicht weiter.“ Bürgermeister Christian Scheider spricht nur noch von Hexenjagd. „Die Summe ist den anderen Parteien egal, sie wollen nur Stunk.“

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