Gutachtenstreit kann für die Stadt teuer werden

„Klagen bringen Klagenfurt nicht weiter“

Da schütteln viele nur noch den Kopf. Sandra Wassermann (FP) hofft auf eine außergerichtliche Einigung. „An sich soll Recht Recht bleiben. Die zwei Gutachten waren das Geld nicht wert. Dennoch wäre eine außergerichtliche Einigung am besten.“ Auch Julian Geier (VP) fordert: „Uns hat der Anwalt klar zu einer Klage geraten. Aber das permanente Anpatzen und Klagen muss aufhören! Das bringt die Stadt nicht weiter.“ Bürgermeister Christian Scheider spricht nur noch von Hexenjagd. „Die Summe ist den anderen Parteien egal, sie wollen nur Stunk.“