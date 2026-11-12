Sporrer: „Keine Senkung der Strafmündigkeit“

Fokus auf Jugendschutz

Dass das Strafmündigkeitsalter tatsächlich gesenkt wird, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat am Mittwochabend in der ORF-„ZiB 2“ ihre ablehnende Postion noch einmal bekräftigt: „Das kommt ganz sicher nicht! Meine Haltung ist: Kinder gehören erzogen und nicht eingesperrt.“ Im Übrigen, so Sporrer, stimme es nicht, dass den Behörden die Hände gänzlich gebunden seien: „Es kann sehr wohl der Kinder- und Jugendhilfe-Träger die Obsorge übernehmen.“ Denn wenn Kinder kapitale Straftaten begehen, sei letztlich auch das Kindeswohl gefährdet: „Dann gab es grobe Erziehungsdefizite seitens der Eltern und die Kinder- und Jugendhilfe-Träger können diese Kinder in die Obhut übernehmen und nach dem geltenden Heim-Aufenthaltsgesetz auch anhalten“, so die Argumentation der Ministerin.