Neuer Hüttenglanz auf dem Villacher Advent

Festlicher Lichterglanz, der Duft von gebrannten Mandeln und Weihnachtsflair: Freitag wird der Advent in der Villacher Innenstadt eröffnet. Der Eislaufplatz auf dem Rathausplatz darf dabei nicht fehlen.
In einem breiten Beteiligungsprozess wurde der Villacher Advent vom Stadtmarketing genau unter die Lupe genommen. Ein Ergebnis daraus war die nicht unumstrittene Anschaffung von neuen Gastronomiehütten.
Die alten Hütten hatten nämlich hohe Aufbaukosten nach sich gezogen – es wurde nach kostengünstigeren Möglichkeiten gesucht. Die neuen Hütten sind in Modulform und können bedarfsgerecht angepasst werden.
Im vollem Lichterglanz werden sie ab Freitag erstrahlen. Der offizielle Auftakt zum Villacher Advent um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit einer feierlichen Andacht anschließend findet auf dem Oberen Kirchenplatz und dem Erstrahlen der Weihnachtsbeleuchtung die Eröffnungszeremonie statt.
„Für unseren Villacher Advent haben wir uns auch heuer viel Neues einfallen lassen“, verrät Stadtmarketingchef Pierre Bechler. Unter anderem gibt es Eiskunstlaufshows (13.11, 5. und 12. Dezember) von heimischen Eislaufvereinen auf dem Rathausplatz. Etliche Konzerte mit beliebten Chören werden die Villacher Innenstadt in eine vorweihnachtliche Klangwolke hüllen.
Kleine Besucher können auch heuer wieder unter professioneller Anleitung Lebkuchen verzieren, vernaschen oder mit heim nehmen. Auf Familien wartet eine Adventrally mit Fotocontest. Einen atemberaubenden Blick über die weihnachtliche Villach gibt es vom Stadtpfarrturm, der heuer zum zweiten Mal geöffnet haben wird.
Schaurig wird es am 27. November, wenn wieder der große Perchtenlauf durch die Innenstadt stattfinden wird. Das detaillierte Programm gibt´s unter www.villacheradvent.at
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