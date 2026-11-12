Neuer Hüttenglanz auf dem Villacher Advent

Kleine Besucher können auch heuer wieder unter professioneller Anleitung Lebkuchen verzieren, vernaschen oder mit heim nehmen. Auf Familien wartet eine Adventrally mit Fotocontest. Einen atemberaubenden Blick über die weihnachtliche Villach gibt es vom Stadtpfarrturm, der heuer zum zweiten Mal geöffnet haben wird.