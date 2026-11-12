Studie: Gefühl der Einsamkeit fördert Alkoholismus

Nun hat ein US-Forschungsteam um Kay Tye vom Salk Institute for Biological Studies in Kalifornien ein Experiment an Mäusen im Labor durchgeführt. Die Tiere waren zunächst mit anderen Mäusen in einem Käfig gehalten worden, anschließend wurden sie in Einzelkäfigen untergebracht. „Den Mäusen wurde – unabhängig ob bei Einzel- oder Gruppenhaltung – täglich eine Stunde lang die Gelegenheit gegeben, aus einer Flasche Wasser oder alternativ aus einer anderen Flasche Flüssigkeit mit 15-prozentigem Alkohol zu trinken. Nach dem Umzug in den Einzelkäfig kam es bei den männlichen Mäusen schrittweise zu einem Anstieg des Alkoholkonsums, während weibliche Mäuse ihn reduzierten“, schrieb die deutsche Ärztezeitung.