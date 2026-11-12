Studie: Gefühl der Einsamkeit fördert Alkoholismus

Einsamkeit beeinflusst nicht nur die psychische Gesundheit negativ. Laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern könnte das Gefühl der Einsamkeit das Gehirn Betroffener so „umprogrammieren“, dass sie in problematischen Alkoholkonsum abgleiten. Besonders Männer sind demnach betroffen.
Bereits 2025 hat ein Team der TU München im „International Journal of Mental Health and Addiction“ eine Untersuchung zum Einfluss von Einsamkeit auf den Alkoholkonsum veröffentlicht. Das Gefühl der Einsamkeit sei sowohl bei Frauen als auch bei Männern mit einem erhöhten Konsum von Alkohol verbunden, heißt es darin. „Bei Männern ist Einsamkeit zudem damit assoziiert, dass sie häufiger die Schwelle zum riskanten Alkoholkonsum überschreiten (33 Prozent höheres Risiko). Bei Frauen ist Einsamkeit hingegen damit verbunden, dass sie diese Schwelle seltener überschreiten (um 24 Prozent geringeres Risiko)“, ist hingegen im Deutschen Ärzteblatt zu lesen.
Nun hat ein US-Forschungsteam um Kay Tye vom Salk Institute for Biological Studies in Kalifornien ein Experiment an Mäusen im Labor durchgeführt. Die Tiere waren zunächst mit anderen Mäusen in einem Käfig gehalten worden, anschließend wurden sie in Einzelkäfigen untergebracht. „Den Mäusen wurde – unabhängig ob bei Einzel- oder Gruppenhaltung – täglich eine Stunde lang die Gelegenheit gegeben, aus einer Flasche Wasser oder alternativ aus einer anderen Flasche Flüssigkeit mit 15-prozentigem Alkohol zu trinken. Nach dem Umzug in den Einzelkäfig kam es bei den männlichen Mäusen schrittweise zu einem Anstieg des Alkoholkonsums, während weibliche Mäuse ihn reduzierten“, schrieb die deutsche Ärztezeitung.
Die Erklärung: Im Gehirn verstärkten sich bei den männlichen Mäusen gewisse Nervenbahnen, die etwas mit der Bewertung von gespeicherten Erfahrungen zu tun haben. Bei den weiblichen Mäusen kam es hingegen zu einer Abschwächung. „Dies war bei den männlichen Tieren mit einem vermehrten und bei den weiblichen Tieren mit einem verminderten Alkoholkonsum verbunden“, heißt es.
Das wurde auch in optogenetischen Experimenten bestätigt. Stimulierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Nervenbahnen bei männlichen Mäusen, tranken sie mehr Alkohol, auch wenn sie nicht einsam gehalten wurden. Umgekehrt führte eine Blockade bei Tieren im Einzelkäfig nicht zu mehr Alkoholkonsum.
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