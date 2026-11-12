Volksbegehren für neue Parteienförderung startet

In der „Krone“ kündigte der ehemalige NEOS-Mandatar Veit Dengler im September an, die Parteienförderung per Volksbegehren umkrempeln zu wollen. Rund zwei Monate später macht der pinke Parteigründer Ernst und stellt am Montag sein bereits laufendes Volksbegehren vor. Abschaffen will er die Parteienförderung nicht, aber um zwei Drittel kürzen.
Der Titel ist Programm: „Parteien-Speck weg“. Der Untertitel nennt die Zahl dazu: „100 Millionen Euro sind genug“. Seit Kurzem läuft Veit Denglers Volksbegehren zur Neugestaltung der Parteienfinanzierung – am Montag erfolgt die offizielle Vorstellung.
Vom Gründer zum „Wilden“
Das Thema hat ihn bekanntlich indirekt bereits seinen Platz bei den NEOS gekostet. Die Koalition samt seiner Ex-Partei wollte die Förderung bloß nur nicht erhöhen. Dengler wollte kürzen und ließ im Plenum getrennt darüber abstimmen. Seit dem Sommer sitzt er allein im Nationalrat, ohne Klub und ohne Förderung – dafür aber mit dem konkreten Plan, die Parteienförderung grundlegend auf links zu drehen.
Wer nichts sammelt, bekommt nichts
Laut Dengler gehen derzeit über 340 Millionen Euro Steuergeld pro Jahr an die Parlamentsparteien. Künftig sollen es in Bund, Ländern und Gemeinden zusammen höchstens 100 Millionen sein, ohne automatische Erhöhung. Der eigentliche Sprengstoff steckt in Punkt drei, des Programms das der „Krone“ vorab vorliegt. Keine Partei soll vom Staat mehr als das Doppelte dessen bekommen, was sie selbst über Mitglieder und Spenden einnimmt. Der Rest „verfällt zur Gänze“. Wer bisher vom Steuergeld gelebt hat, muss also wieder um Unterstützer werben – so sieht es zumindest Denglers diesbezüglicher Deckel vor.
Zudem soll die Spendenobergrenze pro Partei fallen. Die Obergrenze pro Spender von derzeit 9565 Euro pro Jahr soll aber erhalten bleiben. „So kann Unterstützung wachsen, ohne unbegrenzte Einzelspenden zuzulassen“, meint Dengler. Dazu wünscht sich der Ex-Pinke ein öffentliches Förderregister und strengere Kontrollen für parteinahe Vereine.
Entscheiden müssen die Empfänger
Der Deckel soll per Verfassungsgesetz auch für Länder und Gemeinden gelten. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit, und die müssten genau jene Parteien liefern, die das Geld kassieren. Vorher benötigt Dengler rund 8900 Unterstützungserklärungen. Ab 100.000 Unterschriften muss sich der Nationalrat damit befassen. Beschließen muss er nichts.
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