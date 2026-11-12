Volksbegehren für neue Parteienförderung startet

Wer nichts sammelt, bekommt nichts

Laut Dengler gehen derzeit über 340 Millionen Euro Steuergeld pro Jahr an die Parlamentsparteien. Künftig sollen es in Bund, Ländern und Gemeinden zusammen höchstens 100 Millionen sein, ohne automatische Erhöhung. Der eigentliche Sprengstoff steckt in Punkt drei, des Programms das der „Krone“ vorab vorliegt. Keine Partei soll vom Staat mehr als das Doppelte dessen bekommen, was sie selbst über Mitglieder und Spenden einnimmt. Der Rest „verfällt zur Gänze“. Wer bisher vom Steuergeld gelebt hat, muss also wieder um Unterstützer werben – so sieht es zumindest Denglers diesbezüglicher Deckel vor.