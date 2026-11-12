Ohne Hilfe verloren! Wie man Igel im Herbst rettet

Höchste Alarmstufe bei Igelsichtung im November

Wer im November noch einen Igel herumlaufen sieht, bei dem müssen die Alarmglocken schrillen – das ist Wolfs Botschaft. Denn die Tiere sollten längst im Traumland sein. „Unter zehn Grad ist es für sie lebensbedrohlich“, sagt die Expertin. Doch wie helfen? Das ist alles andere als einfach. Wichtig sei, die Tiere an einen gut temperierten Ort mit rund 20 bis 22 Grad zu bringen, damit sie sich aufwärmen können. Gegebenenfalls gemeinsam mit einer handwarmen Wärmflasche in ein Handtuch einwickeln. „Ausgekühlte Tiere nicht füttern“, betont Wolf. Dies könne zu einem Kollaps führen. Sie rät, vorerst nur etwas Wasser bereitzustellen, dieses dem Tier aber auf keinen Fall einzuflößen. Milch sei ohnedies tabu.