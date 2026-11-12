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Tipps von Pflegemama

Ohne Hilfe verloren! Wie man Igel im Herbst rettet

Tirol
12.11.2026 16:59
22 stachelige Pflegekinder hat Tanja Wolf unter ihre Fittiche genommen.
22 stachelige Pflegekinder hat Tanja Wolf unter ihre Fittiche genommen.(Bild: Wolf)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Nicht wenige Igel haben den Absprung in den Winterschlaf verpasst und irren noch immer umher. Ohne Unterstützung sind die empfindlichen Tiere dem Tode geweiht. Eine Tiroler Igel-Versteherin mit 22 Pflegekindern spricht über richtige Erste Hilfe und große Fehler.

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Tanja Wolf aus Nesselwängle im Tiroler Außerfern hat gerade viel um die Ohren. 22 stachelige Pflegekinder versorgt die Obfrau des Vereins „Igelfreunde für ganz Österreich“. Wie der Name schon sagt, ist die Außerfernerin Ratgeberin für Tierfreunde aus allen Bundesländern und auch Deutschland, wo ihre Wurzeln liegen.

22 Pflegekinder hat sie, die über den Winter gebracht werden müssen – und vermutlich werden es noch mehr. Kleine Igel, die den richtigen Zeitpunkt für den Winterschlaf verpasst haben oder von eifrigen Gärtnern unsanft aus ihren Träumen gerissen wurden. „Leider passieren im Herbst viele Unfälle, weil die Tiere unter Hecken, im Laub oder unter kleinen Grashügeln ihr Winterquartier einrichten und dann von Rechen oder Schaufeln verletzt werden“, schildert die Außerfernerin die aktuellen Gefahren für die Stacheltiere.

Zitat Icon

Unter zehn Grad ist es für die empfindlichen Tiere lebensbedrohlich.

Tanja Wolf, Obfrau von „Igelfreunde für ganz Österreich“

Bild: Wolf

Höchste Alarmstufe bei Igelsichtung im November
Wer im November noch einen Igel herumlaufen sieht, bei dem müssen die Alarmglocken schrillen – das ist Wolfs Botschaft. Denn die Tiere sollten längst im Traumland sein. „Unter zehn Grad ist es für sie lebensbedrohlich“, sagt die Expertin. Doch wie helfen? Das ist alles andere als einfach. Wichtig sei, die Tiere an einen gut temperierten Ort mit rund 20 bis 22 Grad zu bringen, damit sie sich aufwärmen können. Gegebenenfalls gemeinsam mit einer handwarmen Wärmflasche in ein Handtuch einwickeln. „Ausgekühlte Tiere nicht füttern“, betont Wolf. Dies könne zu einem Kollaps führen. Sie rät, vorerst nur etwas Wasser bereitzustellen, dieses dem Tier aber auf keinen Fall einzuflößen. Milch sei ohnedies tabu.

So schaut eine Pflegestation des Vereins für einen Igel aus. Tanja Wolf und ihre Helfer haben ...
So schaut eine Pflegestation des Vereins für einen Igel aus. Tanja Wolf und ihre Helfer haben dazu sogar eine Bauanleitung verfasst.(Bild: Wolf)

Hilfe für die empfindlichen Tiere ist nicht einfach
Viele Dinge sind bei der Ersten Hilfe für Igel im Herbst zu beachten. Im Gespräch mit der „Krone“ zählt Wolf immer noch mehr Details zu den empfindlichen Tieren auf. Sie rät deshalb, lieber gleich mit Fachleuten Kontakt aufzunehmen. Und das tun immer mehr Menschen über die Außerferner „Igelfreunde für ganz Österreich“. „Wir stellen auf der Homepage wichtige Informationen bereit, sind aber auch für direkte Auskünfte über unsere Facebook-Gruppe oder über E-Mail erreichbar“, erläutert die Vereinsobfrau.

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In ganz Österreich sollen Pflegestationen entstehen
In Österreich entstehe gerade ein Netzwerk von Pflegestationen, die im Herbst gefundenen Igeln über den Winter helfen. Wolf: „Wir haben mittlerweile eine Helferin im Stubaital. Sonst schaut es in Tirol noch nicht so gut aus.“ Der Verein sei auf Sponsoren angewiesen und könne nicht überall präsent sein. „Aber zumindest mit wichtigen Informationen können wir grenzenlos dienen, wenn jetzt ein Igelnotfall auftritt“, meint die rührige Pflegemama zum Abschluss.

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