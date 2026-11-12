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Frauscher angelobt

Landesrätin für Energiepolitik „ohne Scheuklappen“

Oberösterreich
12.11.2026 13:30
Christiane Frauscher sitzt seit Donnerstag auf der Regierungsbank
Christiane Frauscher sitzt seit Donnerstag auf der Regierungsbank(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Vor Beginn der Sitzung des Landtags gab es Marschmusik vor dem Linzer Landhaus: Nach dem Rückzug von Markus Achleitner (ÖVP) als Wirtschaftslandesrat wurde am Donnerstag seine Nachfolgerin Christiane Frauscher angelobt. Was sie vorhat und anders machen will – das ließ sie in ihrer ersten Rede durchblicken. 

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Die Marschmusik kam aus ihrer Heimatgemeinde Weilbach im Innviertel, die politischen Töne schlug Christiane Frauscher anschließend selbst an: Die neue Wirtschaftslandesrätin der ÖVP, die am Donnerstag im Linzer Landhaus angelobt wurde, will nicht nur die Arbeit ihres Vorgängers Markus Achleitner fortsetzen, sondern auch eigene Akzente setzen. Und das gleich bei einem besonders umstrittenen Thema: der Windkraft.

Frauscher: „Ich will ermöglichen, nicht verhindern“
Während die schwarz-blaue Landesregierung beim Ausbau der Windenergie bisher auf der Bremse stand, ließ Frauscher in ihrer Antrittsrede mit einer bemerkenswerten Aussage aufhorchen. Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft müssten gemeinsam betrachtet werden, „sachlich, technologieoffen und ohne ideologische Scheuklappen“. Ihr Anspruch: „Ich will ermöglichen, nicht verhindern.“

Unter dem Motto „Pessimismus raus, Zuversicht rein!“ präsentierte die bisherige Landesfinanzdirektorin vier Schwerpunkte für ihre neue Aufgabe. Neben leistbarer Energie und der Stärkung des Wirtschaftsstandorts will sie Beschäftigte und Unternehmen auf den Wandel durch künstliche Intelligenz vorbereiten, Forschung stärker in wirtschaftliche Erfolge ummünzen und die Bürokratie zurückdrängen. „Ich will ihnen die Steine aus dem Weg räumen“, versprach sie den heimischen Unternehmern.

Ein Fotos fürs Familienalbum: Die neue Landesrätin Christiane Frauscher mit ihren Eltern, ...
Ein Fotos fürs Familienalbum: Die neue Landesrätin Christiane Frauscher mit ihren Eltern, Angehörigen und Landeshauptmann Thomas Stelzer.(Bild: Markus Wenzel)

Neue Landesrätin geht offen auf die anderen Parteien zu
Einen konkreten Unterschied zu Vorgänger Achleitner kündigte Frauscher auch bei den Landesbeteiligungen an: Bis auf ihren Sitz in der Landesholding will sie künftig keine Aufsichtsratsmandate mehr übernehmen. Die Kontrolle der Geschäftsführungen soll unabhängigen, fachlich qualifizierten Persönlichkeiten überlassen werden. Kandidaten dafür hat sie bereits, sie sollen nach und nach bekanntgegeben werden. Politische Verantwortung und unternehmerische Aufsicht müssten klar getrennt sein, begründete sie ihre Entscheidung. Auch der Opposition bot die neue Landesrätin Zusammenarbeit an: „Eine gute Idee wird nicht dadurch schlechter, dass sie von einer anderen Partei kommt.“

Frauscher legt sich die Latte jedenfalls selbst sehr hoch: Nach 100 Tage im Amt möchte sie eine erste Bilanz ziehen, sagte sie am Donnerstag bei ihrer Antrittsrede im Landtag. 

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