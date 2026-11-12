Landesrätin für Energiepolitik „ohne Scheuklappen“

Neue Landesrätin geht offen auf die anderen Parteien zu

Einen konkreten Unterschied zu Vorgänger Achleitner kündigte Frauscher auch bei den Landesbeteiligungen an: Bis auf ihren Sitz in der Landesholding will sie künftig keine Aufsichtsratsmandate mehr übernehmen. Die Kontrolle der Geschäftsführungen soll unabhängigen, fachlich qualifizierten Persönlichkeiten überlassen werden. Kandidaten dafür hat sie bereits, sie sollen nach und nach bekanntgegeben werden. Politische Verantwortung und unternehmerische Aufsicht müssten klar getrennt sein, begründete sie ihre Entscheidung. Auch der Opposition bot die neue Landesrätin Zusammenarbeit an: „Eine gute Idee wird nicht dadurch schlechter, dass sie von einer anderen Partei kommt.“