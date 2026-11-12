Diebische Pflegerin muss 3,5 Jahre hinter Gitter

Schmuck und Uhren um 250.000 Euro

Doch schon am ersten Abend mischte sie dem 84-Jährigen Schlafmittel in ein Glas Rotwein, räumte dann den Tresor aus und stahl Schmuck und Uhren im Wert von 250.000 Euro und verschwand. Die Versicherung hat bis heute nicht gezahlt, weil es kein Einbruch war. Als die Slowakin im November erneut eine alte Dame mit einem Schlafmittel betäubte, wurde sie erwischt und verhaftet.