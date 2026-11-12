Diebische Pflegerin muss 3,5 Jahre hinter Gitter

Zu dreieinhalb Jahren Haft wurde am Donnerstag im Linzer Landesgericht eine teilgeständige Slowakin (43) verurteilt, die mehrfach als Pflegerin bei Senioren lange Finger gemacht hatte. Einem 84-Jährigen mischte sie dazu Schlafmittel in den Rotwein.
2025 brach sie bei einer Familie in Linz eine Handkasse auf, erbeutete insgesamt 5650 Euro. Im April 2026 sollte sich die Gaunerin, die von einer großen Sozialorganisation vermittelt wurde, um ein hochbetagtes Seniorenpaar kümmern.
Schmuck und Uhren um 250.000 Euro
Doch schon am ersten Abend mischte sie dem 84-Jährigen Schlafmittel in ein Glas Rotwein, räumte dann den Tresor aus und stahl Schmuck und Uhren im Wert von 250.000 Euro und verschwand. Die Versicherung hat bis heute nicht gezahlt, weil es kein Einbruch war. Als die Slowakin im November erneut eine alte Dame mit einem Schlafmittel betäubte, wurde sie erwischt und verhaftet.
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