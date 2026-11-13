Betrugsprozess gegen Ex-Manager von Energie Ried

Der ehemalige kaufmännische Geschäftsführer der Ried Energie steht am Dienstag, dem 17. November, wegen schweren Betrugs vor Gericht. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm vor, er habe der E-Control jahrelang absichtlich falsche wirtschaftliche Daten gemeldet. Dadurch habe die Energie Ried rund 4,2 Mio. Euro an überhöhten Netzkosten für Strom und Gas kassiert.
Der Strafrahmen für den ehemaligen Geschäftsführer beträgt im Fall eines Schuldspruchs 1 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe, bei der beantragten Verbandsgeldbuße beträgt der Strafrahmen bis zu 100 Tagessätze. Die Höhe eines Tagessatzes bewegt sich zwischen 50 und 30.000 Euro, abhängig vom Jahresertrag des Unternehmens, und wird vom Gericht festgelegt. Die Ermittlungen gegen den ehemaligen technischen Geschäftsführer hat die WKStA eingestellt.
Sachverhaltsdarstellung
Nachdem 2021 Ungereimtheiten aufgetaucht waren, hatte die neue Führung der Energie Ried GmbH – ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt Ried – eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet, die der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung übermittelte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte zwischen 2016 und Ende 2020 der E-Control unrichtige wirtschaftliche Daten gemeldet habe.
Deutlich mehr Ausgleichszahlungen
Im Bereich Strom habe das Unternehmen dadurch von 2019 bis 2023 und beim Gas für den Zeitraum 2018 bis 2022 deutlich mehr Ausgleichszahlungen zuerkannt bekommen als ihm zugestanden wären, so der Vorwurf. Insgesamt sollen es rund 4,2 Mio. Euro gewesen sein. Der Schaden sei zu Lasten der Netznutzer gegangen, denen überhöhte Systemnutzungsentgelte verrechnet wurden.
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