Betrugsprozess gegen Ex-Manager von Energie Ried

Sachverhaltsdarstellung

Nachdem 2021 Ungereimtheiten aufgetaucht waren, hatte die neue Führung der Energie Ried GmbH – ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt Ried – eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet, die der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung übermittelte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte zwischen 2016 und Ende 2020 der E-Control unrichtige wirtschaftliche Daten gemeldet habe.



Deutlich mehr Ausgleichszahlungen

Im Bereich Strom habe das Unternehmen dadurch von 2019 bis 2023 und beim Gas für den Zeitraum 2018 bis 2022 deutlich mehr Ausgleichszahlungen zuerkannt bekommen als ihm zugestanden wären, so der Vorwurf. Insgesamt sollen es rund 4,2 Mio. Euro gewesen sein. Der Schaden sei zu Lasten der Netznutzer gegangen, denen überhöhte Systemnutzungsentgelte verrechnet wurden.