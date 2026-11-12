Asthmaanfall bei Mädchen – Turnsaal gesperrt

Arzt informierte Stadtchef

Nun hat sich die Situation zugespitzt. Laut Stadtgemeinde wurde der Bürgermeister am Donnerstag um 8.25 Uhr erstmals offiziell von einem Arzt über die Asthmabeschwerden eines Kindes informiert. Daraufhin ordnete er die sofortige Sperre an und verständigte die Bildungsdirektion. Ob die Beschwerden tatsächlich mit dem Zustand der Halle zusammenhängen, ist bislang ungeklärt. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kinder haben oberste Priorität. Sobald uns die erste offizielle Meldung über mögliche gesundheitliche Beschwerden erreicht hat, haben wir gehandelt“, betont Deleja-Hotko. Der betroffenen Familie spricht er sein Bedauern aus.