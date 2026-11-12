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Asthmaanfall bei Mädchen – Turnsaal gesperrt

Oberösterreich
12.11.2026 12:13
In Enns sorgt der Zustand des Turnsaals der Musikmittelschule weiter für Aufregung. Nun wurde ...
In Enns sorgt der Zustand des Turnsaals der Musikmittelschule weiter für Aufregung. Nun wurde die Halle vorsorglich gesperrt.(Bild: David Maleninsky)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Nach der heftigen Kritik am Zustand des Turnsaals der Musikmittelschule Enns – die „Krone“ berichtete – zieht die Stadt nun die Konsequenzen. Weil ein Kind über Asthmabeschwerden klagte, wurde die Halle nun vorsorglich gesperrt. Jetzt sollen Untersuchungen Klarheit bringen.

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Jetzt ist der Turnsaal dicht! Nachdem eine Schülerin in der Musikmittelschule Enns über Asthmabeschwerden geklagt hatte, zog SP-Bürgermeister Christian Deleja-Hotko am Donnerstag die Reißleine und ließ die Halle samt angrenzenden Nebenräumen vorsorglich sperren. Wie lange die Sperre dauert, ist derzeit noch offen.

Elternverein drängt auf Sanierung
Wie die „Krone“ berichtete, hatte der Elternverein erst vor wenigen Tagen in einem offenen Brief den Zustand des Turnsaals kritisiert und auf die längst beschlossene Sanierung gedrängt. Bereits im Sommer 2025 hatte der Gemeinderat entsprechende Maßnahmen beschlossen. Die öffentliche Diskussion führte dazu, dass eine neuerliche Überprüfung der Halle geplant wurde.

Arzt informierte Stadtchef
Nun hat sich die Situation zugespitzt. Laut Stadtgemeinde wurde der Bürgermeister am Donnerstag um 8.25 Uhr erstmals offiziell von einem Arzt über die Asthmabeschwerden eines Kindes informiert. Daraufhin ordnete er die sofortige Sperre an und verständigte die Bildungsdirektion. Ob die Beschwerden tatsächlich mit dem Zustand der Halle zusammenhängen, ist bislang ungeklärt. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kinder haben oberste Priorität. Sobald uns die erste offizielle Meldung über mögliche gesundheitliche Beschwerden erreicht hat, haben wir gehandelt“, betont Deleja-Hotko. Der betroffenen Familie spricht er sein Bedauern aus.

Ausweichmöglichkeiten werden geprüft
Bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen, bleibt der Turnsaal geschlossen. Damit der Sportunterricht nicht ausfallen muss, prüft die Stadt bereits Ausweichmöglichkeiten in Sportstätten anderer Ennser Schulen. Wie es mit der Halle weitergeht, soll nach Vorliegen der Ergebnisse entschieden werden.

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