Trio nach mehreren Einbrüchen endlich geschnappt

Drei Kosovaren dürften für eine Serie von Wohnhauseinbrüchen in Oberösterreich und Niederösterreich verantwortlich sein. Die Verdächtigen konnten dank Zeugenaussagen und gezielter Polizeifahndung nun ausgeforscht und festgenommen werden.
Zwei zunächst unbekannte Täter hatten am 3. November gegen 19.50 Uhr in Linz einen Einbruchsdiebstahl in einer Erdgeschoßwohnung verübt. Sie waren bei der Tat von der nach Hause kommenden Bewohnerin gestört worden und über die Terrassentür geflüchtet. Die Bewohnerin damals reagierte geistesgegenwärtig: Sie verständigte schreiend ihre Nachbarin, die die Polizei alarmierte und nahm gleichzeitig die Verfolgung auf. So konnte sie das Fluchtfahrzeug erkennen, in dem eine dritte Person als Lenker wartete.
Gezielte Fahndungsmaßnahmen
Die Unbekannten konnten dennoch mit dem erbeuteten Schmuck flüchten.
Durch gezielte Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug – es handelte sich um ein Mietfahrzeug – in Wien festgestellt und in weiterer Folge durch Beamte der Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Oberösterreirch observiert werden. Dabei wurde auch festgestellt, dass die Unbekannten das Fahrzeug wechselten.
Hausbesitzer war daheim
Am 5. November fuhren die drei in den Abendstunden von Wien nach Wiener Neustadt, um mehrere Siedlungsgebiete auszuspionieren. Letztendlich versuchten sie über einen im Halbstock gelegenen Balkon in eine Wohnung in Wiener Neustadt einzubrechen. Da in dieser Wohnung jedoch der Hausbesitzer anwesend war und lautstark schrie, flüchteten die Täter zum Fahrzeug und fuhren wieder Richtung Wien.
In Baden bei Wien brachen die Unbekannte in eine Wohnung im 2. Stock eines Hauses ein, indem sie außen über eine Eisenstange auf den im Balkon kletterten und die Balkontür aufbrachen. Dabei stahlen sie Münzgeld in geringer Höhe.
Teile der Beute sichergestellt
Unmittelbar danach wurden sie von den Beamten der EGS angehalten und festgenommen. Es handelt sich um drei kosovarische Staatsbürger im Alter von 32, 35 und 37 Jahren. Bei der anschließend über Auftrag der StA Linz durchgeführten Hausdurchsuchung konnte ein Großteil des Schmuckes, der beim Einbruch in Linz gestohlen worden war, aufgefunden und dem Opfer wieder ausgefolgt werden.
Grundsätzlich geständig
Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die drei Beschuldigten grundsätzlich zu den angeführten drei sowie einem weiteren Einbruch in Baden am 31. Oktober 2026 geständig. Durch weitere Ermittlungen konnte ein Einbruch in eine Wohnung in Wilhering (OÖ) Anfang November, bei dem die Beschuldigten über einen im 1. Stock liegenden Balkon in die Wohnung gelangten, geklärt werden. Die Ermittlungen bezüglich weiterer Tatörtlichkeiten laufen noch.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden die drei Beschuldigten in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
Freude bei Polizeichef
Landespolizeidirektor Andreas Pilsl freute sich in seiner Reaktion über den Erfolg: „Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Dieses Sprichwort trifft in diesem Fall punktgenau zu. Durch das perfekte Zusammenspiel zwischen Ermittlern und den Beamten der EGS konnten dieser Krug gebrochen und weitere Einbrüche verhindert werden. Ein großer Dank gilt auch der Geschädigten aus Linz, die mit ihrer Beobachtung ein entscheidendes Puzzlestück zum Erfolg beigetragen hat, sowie der Staatsanwaltschaft Linz für die hervorragende Zusammenarbeit.“
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