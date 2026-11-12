Trio nach mehreren Einbrüchen endlich geschnappt

Teile der Beute sichergestellt

Unmittelbar danach wurden sie von den Beamten der EGS angehalten und festgenommen. Es handelt sich um drei kosovarische Staatsbürger im Alter von 32, 35 und 37 Jahren. Bei der anschließend über Auftrag der StA Linz durchgeführten Hausdurchsuchung konnte ein Großteil des Schmuckes, der beim Einbruch in Linz gestohlen worden war, aufgefunden und dem Opfer wieder ausgefolgt werden.

Grundsätzlich geständig

Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die drei Beschuldigten grundsätzlich zu den angeführten drei sowie einem weiteren Einbruch in Baden am 31. Oktober 2026 geständig. Durch weitere Ermittlungen konnte ein Einbruch in eine Wohnung in Wilhering (OÖ) Anfang November, bei dem die Beschuldigten über einen im 1. Stock liegenden Balkon in die Wohnung gelangten, geklärt werden. Die Ermittlungen bezüglich weiterer Tatörtlichkeiten laufen noch.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden die drei Beschuldigten in die Justizanstalt Linz eingeliefert.