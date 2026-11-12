Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei erfolgreich

Trio nach mehreren Einbrüchen endlich geschnappt

Oberösterreich
12.11.2026 09:04
Bei deren Einvernahmen zeigten sich die drei Beschuldigten grundsätzlich zu den angeführten drei ...
Bei deren Einvernahmen zeigten sich die drei Beschuldigten grundsätzlich zu den angeführten drei sowie einem weiteren Einbruch in Baden am 31. Oktober 2026 geständig.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Drei Kosovaren dürften für eine Serie von Wohnhauseinbrüchen in Oberösterreich und Niederösterreich verantwortlich sein. Die Verdächtigen konnten dank Zeugenaussagen und gezielter Polizeifahndung nun ausgeforscht und festgenommen werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwei zunächst unbekannte Täter hatten am 3. November gegen 19.50 Uhr in Linz einen Einbruchsdiebstahl in einer Erdgeschoßwohnung verübt. Sie waren bei der Tat von der nach Hause kommenden Bewohnerin gestört worden und über die Terrassentür geflüchtet. Die Bewohnerin damals reagierte geistesgegenwärtig: Sie verständigte schreiend ihre Nachbarin, die die Polizei alarmierte und nahm gleichzeitig die Verfolgung auf. So konnte sie das Fluchtfahrzeug erkennen, in dem eine dritte Person als Lenker wartete.

Gezielte Fahndungsmaßnahmen
Die Unbekannten konnten dennoch mit dem erbeuteten Schmuck flüchten.
Durch gezielte Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug – es handelte sich um ein Mietfahrzeug – in Wien festgestellt und in weiterer Folge durch Beamte der Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Oberösterreirch observiert werden. Dabei wurde auch festgestellt, dass die Unbekannten das Fahrzeug wechselten.

Hausbesitzer war daheim
Am 5. November fuhren die drei in den Abendstunden von Wien nach Wiener Neustadt, um mehrere Siedlungsgebiete auszuspionieren. Letztendlich versuchten sie über einen im Halbstock gelegenen Balkon in eine Wohnung in Wiener Neustadt einzubrechen. Da in dieser Wohnung jedoch der Hausbesitzer anwesend war und lautstark schrie, flüchteten die Täter zum Fahrzeug und fuhren wieder Richtung Wien.

In Baden bei Wien brachen die Unbekannte in eine Wohnung im 2. Stock eines Hauses ein, indem sie außen über eine Eisenstange auf den im Balkon kletterten und die Balkontür aufbrachen. Dabei stahlen sie Münzgeld in geringer Höhe.

Teile der Beute sichergestellt
Unmittelbar danach wurden sie von den Beamten der EGS angehalten und festgenommen. Es handelt sich um drei kosovarische Staatsbürger im Alter von 32, 35 und 37 Jahren. Bei der anschließend über Auftrag der StA Linz durchgeführten Hausdurchsuchung konnte ein Großteil des Schmuckes, der beim Einbruch in Linz gestohlen worden war, aufgefunden und dem Opfer wieder ausgefolgt werden.

Grundsätzlich geständig
Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die drei Beschuldigten grundsätzlich zu den angeführten drei sowie einem weiteren Einbruch in Baden am 31. Oktober 2026 geständig. Durch weitere Ermittlungen konnte ein Einbruch in eine Wohnung in Wilhering (OÖ) Anfang November, bei dem die Beschuldigten über einen im 1. Stock liegenden Balkon in die Wohnung gelangten, geklärt werden. Die Ermittlungen bezüglich weiterer Tatörtlichkeiten laufen noch.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden die drei Beschuldigten in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Freude bei Polizeichef
Landespolizeidirektor Andreas Pilsl freute sich in seiner Reaktion über den Erfolg: „Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Dieses Sprichwort trifft in diesem Fall punktgenau zu. Durch das perfekte Zusammenspiel zwischen Ermittlern und den Beamten der EGS konnten dieser Krug gebrochen und weitere Einbrüche verhindert werden. Ein großer Dank gilt auch der Geschädigten aus Linz, die mit ihrer Beobachtung ein entscheidendes Puzzlestück zum Erfolg beigetragen hat, sowie der Staatsanwaltschaft Linz für die hervorragende Zusammenarbeit.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
12.11.2026 09:04
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
OberösterreichNiederösterreichLinzWienWiener Neustadt
Polizei
EinbruchsdiebstahlSchmuckBeamte
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
155.541 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
119.394 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
94.587 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
836 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
777 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Innenpolitik
Marterbauer sorgt für Koalitionskrach um EU-Geld
737 mal kommentiert
Neue Steuer für Großkonzerne? Marterbauer ist dafür.
Mehr Oberösterreich
„War immer zur Stelle“
Bundesligist trauert um gute Seele des Vereins
Angehöriger sah rot
Mann setzte Pflegerin seine Pistole an die Schläfe
Polizei erfolgreich
Trio nach mehreren Einbrüchen endlich geschnappt
Krone Plus Logo
Neue Landesrätin
Marschmusik, Macht und einige „frische“ Köpfe
Krone Plus Logo
Wer verantwortlich ist
„Was, wenn Mangel an Löschwasser Leben kostet?“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf