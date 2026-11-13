Wer wird Oberösterreichs Kinderland-Held(in)?

Bildung gelingt über Beziehung. Das ist in den Krabbelstuben, Kindergärten und Horten besonders spürbar, denn die Beziehung der Kinder zu ihren Bezugspersonen in den Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen bleibt ein Leben lang in Erinnerung. Aus diesem Grund sucht das Land OÖ gemeinsam mit der „Krone“ die beliebteste pädagogische Fach- oder Assistenzkraft, denn dieser Berufsstand leistet tagtäglich besonders wertvolle Arbeit. Und so geht‘s: