Wer wird Oberösterreichs Kinderland-Held(in)?

Die „Krone“, das Land OÖ und die Bildungsdirektion OÖ holen jene Menschen vor den Vorhang, die jeden Tag für unsere Kinder da sind. Stimmen Sie jetzt mit ab und voten Sie für Ihre(n) Kinderland-Held(in) aus Krabbelstube, Kindergarten oder Hort.
Bildung gelingt über Beziehung. Das ist in den Krabbelstuben, Kindergärten und Horten besonders spürbar, denn die Beziehung der Kinder zu ihren Bezugspersonen in den Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen bleibt ein Leben lang in Erinnerung. Aus diesem Grund sucht das Land OÖ gemeinsam mit der „Krone“ die beliebteste pädagogische Fach- oder Assistenzkraft, denn dieser Berufsstand leistet tagtäglich besonders wertvolle Arbeit. Und so geht‘s:
Eine Voting-Teilnahme ist bis 30. April möglich. Die Fach- oder Assistenzkraft mit den meisten Stimmen gewinnt und wird im Rahmen einer Preisverleihung am 18. Juni 2027 ausgezeichnet.