Kindertheater, „Tierzauber“ und große Zirkuskunst

Tolle Veranstaltungen gibt es in OÖ auch an diesem Wochenende: Die „Krone“-Tierecke präsentiert die „Tierzauber“-Charity-Aktion in Leonding sowie das gigantische 50-Jahre-Jubiläum vom Circus Roncalli in Linz. Einen gruseligen Krampuslauf gibt es in Schörfling am Attersee zu sehen. In Bad Hall werden die Narren geweckt, und Kinder ab drei Jahren dürfen beim interaktiven Theater „Hänsel und Gretel“ in Wels mitspielen.