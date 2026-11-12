Vorwürfe seit Sommer im Gesundheitsressort bekannt

Wo das Geld knapp ist, müsste eigentlich besonders genau geschaut werden, wie und wo die Mittel ankommen. Als Patientin kann ich nur hoffen, dass sich alle Vorwürfe in Luft auflösen. Denn der bloße Gedanke daran, dass doch etwas stimmen könnte, löst bei mir ein Magengeschwür aus – und Facharzttermine sind bekanntlich knapp.