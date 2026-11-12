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Barmherzige Brüder

Vorwürfe seit Sommer im Gesundheitsressort bekannt

Oberösterreich
12.11.2026 18:00
Das Spital an der Linzer Seilerstätte.
Das Spital an der Linzer Seilerstätte.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Das Gesundheitsressort wurde bereits vor Monaten anonym über die mutmaßlichen Ungereimtheiten bei der internen Medikamentenverrechnung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüdern informiert. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander lässt prüfen, der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer fordert Aufklärung.

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Das Gesundheitsressort habe bereits „vor dem Sommer“ anonym von den Vorwürfen erfahren, räumte das Büro der zuständigen Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) am Donnerstag ein. Gemeint sind mutmaßliche Ungereimtheiten bei der internen Medikamentenverrechnung bei den Barmherzigen Brüdern.

Es geht um Betriebsverluste
So soll beispielsweise ein Antibiotikum um rund 19,49 Euro eingekauft und an die Klinik der Diakonissen in der Linzer Weißenwolffstraße um 24,15 € weiterverkauft worden sein. Das eigene Krankenhaus in der Seilerstätte musste hingegen mehr als das Zehnfache dafür hinblättern. Grund – so die Vorwürfe – soll eine „künstliche“ Erhöhung der Betriebsverluste sein.

Abgang mit Steuergeld finanziert?
Dieser Abgang wird großteils aus öffentlichen Mitteln gedeckt. „Der Anteil des KH der Barmherzigen Brüder Linz betrug im Jahr 2025 rund 61,7 Millionen Euro Abgangsdeckung“, heißt es dazu auf Anfrage aus dem Haberlander-Büro. „Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe wurde umgehend die Wirtschaftsaufsicht mit einer Prüfung beauftragt.“

Aufklärung gefordert
Auch der Linzer Bürgermeister und Vorsitzende des Städtebundes OÖ, Dietmar Prammer, fordert Aufklärung: „Die Kommunen tragen einen erheblichen Teil der Spitalsfinanzierung. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass diese Mittel nachvollziehbar und wirtschaftlich für die Versorgung der Patienten eingesetzt werden.“

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WKStA prüft in Graz
Neben Oberösterreich hat übrigens auch Salzburg eine Kontrolle veranlasst. Etwas weiter ist schon die Steiermark: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat die Sache in den vergangenen Tagen wegen einer Schadenshöhe von mehr als fünf Millionen Euro von der Staatsanwaltschaft Graz übernommen. „Eine Anzeige aus Linz liegt nicht vor“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Orden reagiert
Der Orden bestreitet die Vorwürfe und betont, dass die herausgegriffenen Werte ein „verzerrtes Bild“ ergeben würden. Allerdings soll die Verrechnung an allen Standorten rückwirkend für das gesamte Jahr 2026 nachvollziehbarer werden, heißt es in einer Presseaussendung.

Kommentar
Hoffentlich kein Magengeschwür

Seit Jahren hat man das Gefühl, dass dem Gesundheitssystem das Geld ausgeht. Ewig lange Wartezeiten auf einen Facharzttermin oder eine OP sind nur einige Beispiele dafür.

Wo das Geld knapp ist, müsste eigentlich besonders genau geschaut werden, wie und wo die Mittel ankommen. Als Patientin kann ich nur hoffen, dass sich alle Vorwürfe in Luft auflösen. Denn der bloße Gedanke daran, dass doch etwas stimmen könnte, löst bei mir ein Magengeschwür aus – und Facharzttermine sind bekanntlich knapp.

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