„The Voice“-Star im neuen Rockmusical

Sie haben ja auch zwei Musikalben herausgegeben. Wie hat sich die Musikbranche seit 2012 verändert?

Heute haben Musikerinnen und Musiker durch das Streaming viel mehr zu kämpfen, um ein bestimmtes Level an Erfolg zu erreichen, damit man überhaupt davon leben kann. Musik zu machen fordert von einem, in Vorkasse zu gehen, selbst viel zu investieren und nicht zu wissen, was dann passiert. Das war 2012 noch nicht so. Da hat man noch komplette Alben produziert, die Leute haben sie gekauft, und das war‘s.