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„The Voice“-Star im neuen Rockmusical

Oberösterreich
12.11.2026 14:00
Ivy Quainoo ist eine deutsche Popsängerin und Schauspielerin, sie spielt nun eine der ...
Ivy Quainoo ist eine deutsche Popsängerin und Schauspielerin, sie spielt nun eine der Hauptrollen im Linzer Musical „Jagged Little Pill“.(Bild: reinhard winkler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Musical „Alanis Morissette’s Jagged Little Pill“ hat am Samstag im Linzer Musiktheater Premiere; Gaststar ist Ivy Quainoo – sie spielt die rebellische, junge Frankie. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät die „The Voice“-Gewinnerin, was sie an dem Musical stark findet. 

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Am Samstag hat im Musiktheater das Musical „Jagged Little Pill“ seine deutschsprachige Erstaufführung.

Es basiert auf dem gleichnamigen Erfolgsalbum von Alanis Morissette aus dem Jahr 1995 und erzählt die Geschichte der Familie Healy anhand ihrer bekanntesten Songs: Hinter der makellosen Fassade der Healys brodeln Konflikte: Leistungsdruck, Suchtprobleme und schmerzhafte Wahrheiten drohen die Familie auseinanderzureißen.

Die Inszenierung von Simon Eichenberger mit musikalischer Leitung von Tom Bitterlich wird intensiv, bewegend und garantiert nichts für schwache Nerven.

Stark auch der Cast
Die charismatische Sängerin und Schauspielerin Ivy Quainoo ist als Adoptivtochter Frankie Healy, eine zentrale Figur des Stücks, zu sehen. Die Berliner Künstlerin mit ghanaischen Wurzeln gewann 2012 die erste Staffel von „The Voice of Germany“. Zuerst wollte sie sich gar nicht für die Rolle in Linz bewerben, dann tat sie es doch.

„Krone“: War der Gewinn bei „The Voice of Germany“ ein Impuls für Ihre Karriere?

 Ivy Quainoo: Der „Voice“-Sieg hat mir ein Schauspielstudium in New York ermöglicht. Und ich habe in den letzten Jahren in Sprechtheaterstücken gespielt, aber auch viel für Film und Fernsehen gedreht. Deshalb fühlt sich die Bezeichnung Musicaldarstellerin zu limitiert an. Ich möchte alles ausprobieren, was in diesem Feld geht.

(Bild: reinhard winkler)

Wie kommen Sie ins Linzer Musiktheater?
Das war ein Zufall. Ein Freund hat mir die Casting-Ausschreibung geschickt. Ich wollte mich zuerst nicht bewerben, denn ich dachte, dass mein Spielalter nicht mehr passt. Aber dann habe ich mich doch beworben, und es hat geklappt.

Sie spielen eine der Hauptrollen, eine Jugendliche?
Die rebellische Teenagerin Frankie, die als Kind von einer weißen Familie adoptiert wurde. Im Alter von 16 Jahren beginnt sie nun, Fragen zu stellen, um ihren Platz in der Familie und in der Gesellschaft, in der sie lebt, zu finden.

Was mögen Sie an dieser Rolle und an diesem Musical?
Es gibt sehr viel Storytelling. Da die Musik auf Alanis Morissette basiert, gibt es auch viele Songs mit Wiedererkennungswert. Die Musik muss das Musical aber nicht allein tragen. Die Story ist sehr ausgearbeitet, und man muss die Balance finden zwischen dem Spaß und der Geschichte, die erzählt werden soll.

Wie haben Sie sich in Linz eingelebt?
Ich tue mir manchmal schwer, mich in eine neue Umgebung einzufinden. Aber die Leute hier in Linz sind sehr einladend, sie haben mich gleich aufgenommen.

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Sie haben ja auch zwei Musikalben herausgegeben. Wie hat sich die Musikbranche seit 2012 verändert?
Heute haben Musikerinnen und Musiker durch das Streaming viel mehr zu kämpfen, um ein bestimmtes Level an Erfolg zu erreichen, damit man überhaupt davon leben kann. Musik zu machen fordert von einem, in Vorkasse zu gehen, selbst viel zu investieren und nicht zu wissen, was dann passiert. Das war 2012 noch nicht so. Da hat man noch komplette Alben produziert, die Leute haben sie gekauft, und das war‘s.

Haben Sie Musik-Pläne?
Ich würde schon gerne wieder Musik machen, aber dann zu meinen Konditionen. Momentan bin ich aber am Theater, da fühle ich mich nicht so fremdgesteuert. Jetzt fokussiere ich mich auf das Musical in Linz!

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