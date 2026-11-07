Lisa prahlt: So viel verdient sie mit OnlyFans

Dabei habe sich Geri erst einmal an Lisas nicht ganz jugendfreie Arbeit gewöhnen müssen, gibt er zu. „Am Anfang habe ich mir schwergetan, ja. Aber dann nach einer Zeit habe ich mir gedacht: kack drauf.“ Denn, so viel gibt Geri offen zu: Ohne OnlyFans „hätten wir ein viel schlechteres Leben ...“