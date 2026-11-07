Lisa prahlt: So viel verdient sie mit OnlyFans

Nach dem heißen Nümmerchen von Lisa und Geri in der Sauna wird im „Forsthaus Rampensau“ Tacheles geredet: Wie viel verdient man denn so als OnlyFans-Erotikstar? Die Antwort der beiden überrascht ...
Na, da haben die Forsthaus-Spechtler ja Glück gehabt, dass sie gratis in den Genuss von Geris und Lisas Sauna-Abenteuer gekommen sind! Denn am Morgen nach dem Stelldichein hakt Julia gleich mal nach: Was muss man für Sextape hinblättern?
„Wenn wir so gescheit intensiv Sex haben ...“
„Das ist nicht günstig. Also teilweise schon 100 bis 150 und 200 aufwärts. Kann auch 500 sein“, gibt Geri da gerne Auskunft. „Kommt halt drauf an, was und wie lang“, klärt auch Lisa auf. „Wenn wir so gescheit intensiv Sex haben und alles herzeigen, dann schon 200 aufwärts“, geht Geri noch weiter ins Detail.
Dabei habe sich Geri erst einmal an Lisas nicht ganz jugendfreie Arbeit gewöhnen müssen, gibt er zu. „Am Anfang habe ich mir schwergetan, ja. Aber dann nach einer Zeit habe ich mir gedacht: kack drauf.“ Denn, so viel gibt Geri offen zu: Ohne OnlyFans „hätten wir ein viel schlechteres Leben ...“
„Nix ist gratis“
Management hat Lisa übrigens keins, wie die beiden auf Nachfrage von Butti verraten. „Weil, wenn sie‘s selber macht, geht halt am meisten Cash raus ...“, gesteht Geri. „Was sie in einem Monat verdient, das ist krass!“
Aber was verdienen Geri und Lisa denn nun mit ihrer nicht ganz jugendfreien Arbeit? „Sagen wir mal so, das stärkste Monat von uns zwei waren 40 (40.000 Euro, Anm.)“, erklärt Geri stolz. Und auch Lisa bestätigt: „Ich hab‘ schon so meine 30, 40 (30.000 bis 40.000 Euro, Anm.) ...“ Weil: „Nix ist gratis“, wie sie lacht.
Rampensäue sind schon genervt
Bei den anderen Rampensäuen kommt es allerdings nicht ganz so gut an, dass Lisa und Geri so offen über ihre angeblichen Einnahmen mit OnlyFans prahlen. „Dass Lisa und Geri da flexen mit 40.000 Euro. Wofür?“, fragt sich Phillip – und setzt nach: „Unnötig!“
„Für mich sind das die allergrößten Schauspieler hier“, lästert auch Alisa über Lisa und Geri. „Die sind so verbissen auf Sendezeit und auf Reichweite.“
Spricht da etwa die Eifersucht aus Alisa? Nun ja, sagen wir so: Tatsächlich spart vor allem Lisa abseits der Sauna-Spielchen nicht an allerlei Anzüglichkeiten. Da wird gelutscht, geschleckt und auch mal oben ohne vor der Kamera herumgehüpft ...
Ob es Lisa und Geri im „Forsthaus Rampensau“ weiter wild treiben oder ob nach dem einen Stelldichein in der Sauna auch schon Schluss ist? Das gibt‘s jeden Freitag um 20:15 Uhr im „Forsthaus Rampensau“ auf ATV und JOYN zu sehen.
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