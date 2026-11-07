Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Forsthaus-Sex!

Lisa prahlt: So viel verdient sie mit OnlyFans

Stars & Society
07.11.2026 07:00
Lisa zeigt nicht nur auf OnlyFans, sondern auch in „Forsthaus Rampensau“, was sie hat. Und ...
Lisa zeigt nicht nur auf OnlyFans, sondern auch in „Forsthaus Rampensau“, was sie hat. Und verrät, wie viel sie tatsächlich mit ihrer Karriere auf der OnlyFans-Plattform verdient.(Bild: Screenshot ATV)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nach dem heißen Nümmerchen von Lisa und Geri in der Sauna wird im „Forsthaus Rampensau“ Tacheles geredet: Wie viel verdient man denn so als OnlyFans-Erotikstar? Die Antwort der beiden überrascht ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Na, da haben die Forsthaus-Spechtler ja Glück gehabt, dass sie gratis in den Genuss von Geris und Lisas Sauna-Abenteuer gekommen sind! Denn am Morgen nach dem Stelldichein hakt Julia gleich mal nach: Was muss man für Sextape hinblättern?

„Wenn wir so gescheit intensiv Sex haben ...“
„Das ist nicht günstig. Also teilweise schon 100 bis 150 und 200 aufwärts. Kann auch 500 sein“, gibt Geri da gerne Auskunft. „Kommt halt drauf an, was und wie lang“, klärt auch Lisa auf. „Wenn wir so gescheit intensiv Sex haben und alles herzeigen, dann schon 200 aufwärts“, geht Geri noch weiter ins Detail.

Lisa legt sich auch im Forsthaus ins Zeug. Da wird gelutscht und ...
Lisa legt sich auch im Forsthaus ins Zeug. Da wird gelutscht und ...(Bild: Screenshot ATV)

Dabei habe sich Geri erst einmal an Lisas nicht ganz jugendfreie Arbeit gewöhnen müssen, gibt er zu. „Am Anfang habe ich mir schwergetan, ja. Aber dann nach einer Zeit habe ich mir gedacht: kack drauf.“ Denn, so viel gibt Geri offen zu: Ohne OnlyFans „hätten wir ein viel schlechteres Leben ...“

„Nix ist gratis“
Management hat Lisa übrigens keins, wie die beiden auf Nachfrage von Butti verraten. „Weil, wenn sie‘s selber macht, geht halt am meisten Cash raus ...“, gesteht Geri. „Was sie in einem Monat verdient, das ist krass!“

Aber was verdienen Geri und Lisa denn nun mit ihrer nicht ganz jugendfreien Arbeit? „Sagen wir mal so, das stärkste Monat von uns zwei waren 40 (40.000 Euro, Anm.)“, erklärt Geri stolz. Und auch Lisa bestätigt: „Ich hab‘ schon so meine 30, 40 (30.000 bis 40.000 Euro, Anm.) ...“ Weil: „Nix ist gratis“, wie sie lacht.

... geschleckt. Doch nicht allen Rampensäuen gefällt das!
... geschleckt. Doch nicht allen Rampensäuen gefällt das!(Bild: Screenshot ATV)

Rampensäue sind schon genervt
Bei den anderen Rampensäuen kommt es allerdings nicht ganz so gut an, dass Lisa und Geri so offen über ihre angeblichen Einnahmen mit OnlyFans prahlen. „Dass Lisa und Geri da flexen mit 40.000 Euro. Wofür?“, fragt sich Phillip – und setzt nach: „Unnötig!“

„Für mich sind das die allergrößten Schauspieler hier“, lästert auch Alisa über Lisa und Geri. „Die sind so verbissen auf Sendezeit und auf Reichweite.“

Spricht da etwa die Eifersucht aus Alisa? Nun ja, sagen wir so: Tatsächlich spart vor allem Lisa abseits der Sauna-Spielchen nicht an allerlei Anzüglichkeiten. Da wird gelutscht, geschleckt und auch mal oben ohne vor der Kamera herumgehüpft ... 

Lesen Sie auch:
In der Sauna geht‘s bei Lisa und Geri zur Sache. Dass die anderen Rampensäue da spechteln ...
Und alle schauen zu!
Lisa und Geri: Sauna-Sex im „Forsthaus Rampensau“
06.11.2026

Ob es Lisa und Geri im „Forsthaus Rampensau“ weiter wild treiben oder ob nach dem einen Stelldichein in der Sauna auch schon Schluss ist? Das gibt‘s jeden Freitag um 20:15 Uhr im „Forsthaus Rampensau“ auf ATV und JOYN zu sehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
07.11.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.085 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.779 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
121.133 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1316 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1065 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Innenpolitik
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
748 mal kommentiert
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Mehr Stars & Society
„Enormer Verlust“
Oscar-Gewinner Sebastián Lelio (52) verstorben
Von FBI verhaftet
Jetzt klickten bei Meghans Vater die Handschellen
Göttlicher Auftritt
Franziska Knuppe verzaubert in Haute-Couture-Roben
Nach Forsthaus-Sex!
Lisa prahlt: So viel verdient sie mit OnlyFans
Und alle schauen zu!
Lisa und Geri: Sauna-Sex im „Forsthaus Rampensau“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf