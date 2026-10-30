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Forsthaus-Höhepunkt?

„Unter Top 5 meiner schlechtesten Sex-Erlebnisse“

Stars & Society
30.10.2026 22:00
Bei Alisa und Peter geht es im „Forsthaus Rampensau“ rund. Aber wie fällt das Fazit am nächsten ...
Bei Alisa und Peter geht es im „Forsthaus Rampensau“ rund. Aber wie fällt das Fazit am nächsten Tag aus?(Bild: Screenshot ATV)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Folge drei von „Forsthaus Rampensau“ und es fallen alle Hemmungen. Denn bei Peter und Alisa herrscht akuter Notstand – oder wie es die Herzdame des „Bauer sucht Frau“-Stars ausdrückt: „Wir mögen auch mal ein bisschen einlochen ...“ Doch am Ende war das Bettgeflüster doch nicht so beglückend, wie erhofft ...

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Bei der Party auf der Alm heizt sich die Stimmung auf. Nach einem sexy Tänzchen schmachtet Peter in Richtung Alisa: „Du bist schon eine geile Sau.“ „Du auch, mein Schatzi!“, flötet die zurück – und stellt klar: „Peter mag mal Sexy-Time.“

„Mögen auch mal ein bisschen einlochen“
Auf Nachfrage der anderen Rampensäue wird Alisa konkreter: „Nein, der mag ihn dir nicht reinstecken, der will ihn mir reinstecken. Jetzt mögen wir auch mal ein bisschen einlochen.“ Gesagt, getan. Und schon schleichen sich Alisa und Peter weg, um ein Schäferstündchen zu genießen. 

Beim Tänzchen auf der Forsthaus-Terrasse bringen sich Peter und Alisa in Stimmung.
Beim Tänzchen auf der Forsthaus-Terrasse bringen sich Peter und Alisa in Stimmung.(Bild: Screenshot ATV)
„Du bist schon eine geile Sau“, macht Peter seiner Alisa ein Kompliment.
„Du bist schon eine geile Sau“, macht Peter seiner Alisa ein Kompliment.(Bild: Screenshot ATV)

Und, wie war‘s? „Wirklich, wir waren so leise. Ich glaub, wir haben nicht mal geatmet dabei“, schildert Alisa am nächsten Morgen im Interview.

„Eigentlich passiert das nie ...“
Doch nicht nur die Fans wollen Details, auch die Rampensäue sind neugierig, was denn da gelaufen ist zwischen den Laken. „Habt‘s schon?“, fragt Rafael ganz ungeniert nach. „Ja, gestern“, bestätigt Alisa.

„War‘s gut?“, will Rafael gleich mehr wissen. Doch die Antwort überrascht: „Neee, eigentlich nicht ...“, gesteht Alisa. Und geht sogar noch weiter: „Ich muss sagen, es war schon unter den Top Five meiner schlechtesten Sex-Erlebnisse, leider.“ Autsch!

Unter den Laken wurde mehr als gekuschelt. Glücklich ist Alisa aber am Morgen danach aber ...
Unter den Laken wurde mehr als gekuschelt. Glücklich ist Alisa aber am Morgen danach aber dennoch nicht.(Bild: Screenshot ATV)

Ihr Peter sei wohl ein bisschen gestresst gewesen, mutmaßt Alisa. „Weil eigentlich passiert das nie, dass du keinen hochbekommst ...“ Und Peter? Der sieht das Ganze sportlich. „Ja, drin ist drin ...“

Lisa und Geri bringen sich in Stimmung ...
Peter und Alisa sind übrigens nicht die einzigen Rampensäue, die die Finger nicht voneinander lassen können.

Huch! Was machen Lisa und Geri da in der Sauna?
Huch! Was machen Lisa und Geri da in der Sauna?(Bild: Screenshot ATV)

Denn während es bei dem „Bauer sucht Frau“-Pärchen schon – mehr oder weniger – zur Sache ging, bringen sich die Neuankömmlinge Lisa und Geri, die am Donnerstag ihre Trennung auf Instagram bekannt gaben, noch in der Sauna in Stimmung. 

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Ob es da zu einer heißen Fortsetzung kommt? Und ob Alisa und Peter noch einmal ihr Glück versuchen werden? All das und noch viel mehr gibt es in einer neuen Folge von „Forsthaus Rampensau“ zu sehen – wie immer freitags um 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.

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