Schwarzarbeit nahm 2026 in Österreich weiter zu

Schwarzarbeit nimmt in Österreich weiter zu. Eine am Donnerstag vorgestellte market-Studie im Auftrag des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider hat ergeben, dass 25 Prozent der Bevölkerung in den vergangenen zwölf Monaten Leistungen ohne Rechnung bezogen haben. 2025 und 2024 sagten dies jeweils „nur“ 20 Prozent.
So sollte heuer der Umsatz der Schattenwirtschaft bei 41,96 Mrd. Euro liegen. Damit mache der „Pfusch“ rund 7,91 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, schätzt Schneider.
Höchster Wert seit 2017
Die „Pfusch“-Nutzung im Jahr 2026 ist der höchste Wert seit 2017. Die Ausgaben dafür liegen pro Arbeit meist unter 500 Euro. Am häufigsten werden Autoreparaturen (20 Prozent) sowie Elektroarbeiten, Installationen und Reparaturen (18 Prozent) ohne Rechnung bezogen.
Hohe gesellschaftliche Akzeptanz
Die Einstellung zum Pfusch hat sich über Jahrzehnte kaum verändert. Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher sieht Pfusch nach wie vor als Kavaliersdelikt. Die hohe gesellschaftliche Akzeptanz von Schwarzarbeit liegt laut market seit über 20 Jahren stabil bei rund 60 Prozent. Rund ein Zehntel der Bevölkerung hat in den vergangenen Monaten selbst schwarzgearbeitet mit durchschnittlich etwas über 1.150 Euro Einkommen im Jahr (Vorjahr: 810 Euro) und einem Stundensatz von 28 Euro (Vorjahr: 24 Euro).
Als zentralen Treiber für den Pfusch nennt die Studie den Kostendruck: 65 Prozent der Befragten meinen, ohne Pfusch sei vieles nicht mehr leistbar. 64 Prozent sagen, ihr Haushalt lebe wegen der Wirtschaftslage sparsamer. Wegen der Krise würden 29 Prozent öfter auf Pfuscher zurückgreifen, um Kosten zu sparen, und 21 Prozent pfuschen selbst mehr.
Unzufriedenheit mit Staat wächst
Knapp vier von zehn Österreichern sehen einen Zusammenhang zwischen Pfusch und der Unzufriedenheit mit den Leistungen der öffentlichen Hand. 81 Prozent beurteilen den Umgang mit Steuergeld als verschwenderisch. Aktuell ist nur noch ein Drittel der Bevölkerung mit dem Angebot von Gütern und Dienstleistungen von Bund und Land zufrieden. Der Wert war von 2013 bis 2021 mit 67 bis 73 Prozent noch deutlich höher.
Die Studie beruht auf einer repräsentativen Online-Befragung von 1.004 Personen ab 16 Jahren in Österreich, sie wurde von 15. bis 29. September durchgeführt.
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