Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Pfusch“ boomt

Schwarzarbeit nahm 2026 in Österreich weiter zu

Wirtschaft
12.11.2026 10:31
Immer wieder deckt die Finanzpolizei Fälle von Schwarzarbeit auf. Dennoch nimmt der „Pfusch“ zu.
Immer wieder deckt die Finanzpolizei Fälle von Schwarzarbeit auf. Dennoch nimmt der „Pfusch“ zu.(Bild: BMF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schwarzarbeit nimmt in Österreich weiter zu. Eine am Donnerstag vorgestellte market-Studie im Auftrag des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider hat ergeben, dass 25 Prozent der Bevölkerung in den vergangenen zwölf Monaten Leistungen ohne Rechnung bezogen haben. 2025 und 2024 sagten dies jeweils „nur“ 20 Prozent. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So sollte heuer der Umsatz der Schattenwirtschaft bei 41,96 Mrd. Euro liegen. Damit mache der „Pfusch“ rund 7,91 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, schätzt Schneider.

Höchster Wert seit 2017
Die „Pfusch“-Nutzung im Jahr 2026 ist der höchste Wert seit 2017. Die Ausgaben dafür liegen pro Arbeit meist unter 500 Euro. Am häufigsten werden Autoreparaturen (20 Prozent) sowie Elektroarbeiten, Installationen und Reparaturen (18 Prozent) ohne Rechnung bezogen.

Die Infografik zeigt die Entwicklung der Schattenwirtschaft in Österreich und die Nutzung von Schwarzarbeit im Alltag. Der Anteil der Schattenwirtschaft an der offiziellen Wirtschaftsleistung lag im Jahr 1990 bei 5,47 %, stieg im Jahr 2000 auf 10,07 % und lag 2026 bei 7,91 %. Im Jahr 2026 haben 25 % der Befragten in den letzten 12 Monaten Leistungen ohne Rechnung genutzt. Am häufigsten wurden Autoreparaturen mit 20 % genannt, gefolgt von Elektro-Installationen mit 18 % und Friseur- oder Schönheitsdienstleistungen mit 13 %. Hausarbeiten und Gartenarbeiten wurden jeweils von 11 % der Befragten in Anspruch genommen. Quellen: APA, Schneider Uni Linz, Market.

Hohe gesellschaftliche Akzeptanz
Die Einstellung zum Pfusch hat sich über Jahrzehnte kaum verändert. Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher sieht Pfusch nach wie vor als Kavaliersdelikt. Die hohe gesellschaftliche Akzeptanz von Schwarzarbeit liegt laut market seit über 20 Jahren stabil bei rund 60 Prozent. Rund ein Zehntel der Bevölkerung hat in den vergangenen Monaten selbst schwarzgearbeitet mit durchschnittlich etwas über 1.150 Euro Einkommen im Jahr (Vorjahr: 810 Euro) und einem Stundensatz von 28 Euro (Vorjahr: 24 Euro).

  Als zentralen Treiber für den Pfusch nennt die Studie den Kostendruck: 65 Prozent der Befragten meinen, ohne Pfusch sei vieles nicht mehr leistbar. 64 Prozent sagen, ihr Haushalt lebe wegen der Wirtschaftslage sparsamer. Wegen der Krise würden 29 Prozent öfter auf Pfuscher zurückgreifen, um Kosten zu sparen, und 21 Prozent pfuschen selbst mehr.

Lesen Sie auch:
Vor allem Handwerkstätigkeiten werden gerne im Pfusch ausgeführt
Unzufriedenheit steigt
Der Pfusch als die kleine „Rache“ am Staat
12.11.2026
Schaden 3,5 Millionen
Neun Festnahmen: Schlag gegen Schwarzarbeit
20.10.2026
21 Hausdurchsuchungen
Razzien in Wien: Schwarzarbeit bei Winterdienst
02.07.2026

Unzufriedenheit mit Staat wächst
Knapp vier von zehn Österreichern sehen einen Zusammenhang zwischen Pfusch und der Unzufriedenheit mit den Leistungen der öffentlichen Hand. 81 Prozent beurteilen den Umgang mit Steuergeld als verschwenderisch. Aktuell ist nur noch ein Drittel der Bevölkerung mit dem Angebot von Gütern und Dienstleistungen von Bund und Land zufrieden. Der Wert war von 2013 bis 2021 mit 67 bis 73 Prozent noch deutlich höher.

Die Studie beruht auf einer repräsentativen Online-Befragung von 1.004 Personen ab 16 Jahren in Österreich, sie wurde von 15. bis 29. September durchgeführt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
12.11.2026 10:31
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
Friseur
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
156.342 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
120.052 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
95.526 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
777 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
742 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Mehr Wirtschaft
Unzufriedenheit steigt
Der Pfusch als die kleine „Rache“ am Staat
„Pfusch“ boomt
Schwarzarbeit nahm 2026 in Österreich weiter zu
Krone Plus Logo
ÖVP-Postenbesetzung
Neuer Flughafen-Chef kommt vom Großglockner
Viele müssen sparen
Handel: Fixkostenfrust statt neuer Konsumlust
Platzt die KI-Blase?
Expertin: „Etwas Euphorie an den Börsen ist weg“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf