Schwarzarbeit nahm 2026 in Österreich weiter zu

Die Infografik zeigt die Entwicklung der Schattenwirtschaft in Österreich und die Nutzung von Schwarzarbeit im Alltag. Der Anteil der Schattenwirtschaft an der offiziellen Wirtschaftsleistung lag im Jahr 1990 bei 5,47 %, stieg im Jahr 2000 auf 10,07 % und lag 2026 bei 7,91 %. Im Jahr 2026 haben 25 % der Befragten in den letzten 12 Monaten Leistungen ohne Rechnung genutzt. Am häufigsten wurden Autoreparaturen mit 20 % genannt, gefolgt von Elektro-Installationen mit 18 % und Friseur- oder Schönheitsdienstleistungen mit 13 %. Hausarbeiten und Gartenarbeiten wurden jeweils von 11 % der Befragten in Anspruch genommen. Quellen: APA, Schneider Uni Linz, Market.