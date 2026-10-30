Na bumm! Rampensäue blamieren sich bei Länderquiz

„Ein bisschen Geografie schadet nie!“ Nur blöd, wenn man da komplett gefehlt hat. Denn beim Länderquiz im „Forsthaus Rampensau“ bleibt so mancher Alm-Bewohner ratlos zurück. Denn: Wo ist nochmal Australien ...?
Ob man für diese knifflige Aufgabe im „Forsthaus Rampensau“ gerüstet ist? Die Kandidaten treten am Freitag nämlich zum Länderquiz an. Während einer anhand von Bildrätseln das gesuchte Land erkennen muss, sollte sein Team-Partner dieses auf einer großen Landkarte markieren. Klingt einfach? Ist es aber nicht!
Liegt Irland vielleicht doch in Madagaskar?
Denn schon beim ersten Bild wird gerätselt: Was hat es mit diesem kleinen, grünen Kobold auf sich? Und wo gehört er hin? Schottland oder doch Frankreich? Und liegt Irland nicht vielleicht doch in Madagaskar?
Und so geht das lustige Raten und Fähnchen verteilen weiter. Australien? Schon mal gehört. Nur: Wo liegt es nur? „Rechts!“, weist Vanessa einen ziemlich ratlosen „Krappi“ an. Ja, aber wo ist dieses Rechts? Vielleicht ganz oben auf der Karte?
„Halt‘s Maul!“
Und während sich Team um Team durch die knifflige Aufgabe wurstelt, eskaliert die Situation zwischen Beverly und Elsa vollends. Denn als Elsa dran wäre, einen Eishockeyspieler seinem Land Kanada zuzuordnen, kommt die Beschreibung „Golfspieler auf dem Eis, der ein T-Shirt mit diesem Kiffer-Symbol anhat“ dabei raus. Für Beverly zu viel des Guten!
Bei der Rückkehr ins Haus fliegen zwischen den Teampartnerinnen schließlich die Fetzen. „Halt‘s Maul“, herrscht Beverly Elsa an.
Aber hängt der Haussegen bei dem Girls-Team wirklich schief? Und wer hatte tatsächlich die meisten richtigen Antworten im Länderquiz und kann sich für das „Große Absägen“ schützen?
Das und noch viel mehr sehen Sie in der aktuellen Folge von „Forsthaus Rampensau“, immer freitags ab 20:15 Uhr auf JOYN und ATV.
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