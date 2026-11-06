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Lisa und Geri: Sauna-Sex im „Forsthaus Rampensau“

Stars & Society
06.11.2026 22:00
In der Sauna geht‘s bei Lisa und Geri zur Sache. Dass die anderen Rampensäue da spechteln ...
In der Sauna geht‘s bei Lisa und Geri zur Sache. Dass die anderen Rampensäue da spechteln kommen, kümmert die beiden nur wenig ...(Bild: Screenshot ATV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

OnlyFans im „Forsthaus Rampensau“: Lisa und Geri treiben‘s in der Alm-Sauna wild – und die Rampensäue schauen zu. In der aktuellen Folge der ATV-Kult-Show fallen endgültig alle Hemmungen.

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„Ich sag‘s euch jetzt gleich, ich geh‘ jetzt in die Sauna, meine Oide bumsen“, stimmt Geri die restlichen Rampensäue schon mal drauf ein, dass es in Kürze nicht mehr jugendfrei zugehen wird.

Und auch Lisa ist schon voller Vorfreude auf das Stelldichein mit ihrem Geri. „Wünscht‘s mir viel Glück, dass ich ihn gut befriedigen kann“, flötet sie in eines der Zimmer.

„Willst bumsen, Schatzi?“
Gesagt, getan, schleicht sich Lisa auch schon zu Geri in die Sauna. „Willst bumsen, Schatzi?“, kommt der gleich zur Sache und tut den Einwand von seiner Liebsten, dass in der Sauna „halt Vollbeleuchtung“ sei, mit einem lässigen „Is ma wurscht“ ab.

Rafael schaut mal kurz, was in der Sauna so abgeht.
Rafael schaut mal kurz, was in der Sauna so abgeht.(Bild: Screenshot ATV)

Die restlichen Rampensäue trauen ihren Augen kaum, wie schnell es bei Geri und Lisa zur Sache geht. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein Almbewohner nach dem anderen linst neugierig durch das Saunafenster. „Das hat sich auch schnell rumgesprochen“, schmunzelt Phillip. 

Rampensäue zwischen Belustigung und Ekel
„Ich hab‘ das gesehen, ich bereue das, dass ich da reingeschaut habe“, seufzt Shira. Auch Phillip ist sich nicht ganz sicher, ob es eine gute Idee war, zu spechteln. „Bist du deppat, ich hab‘ da kurz reingeschaut. Das ist ein Live-Porno.“ „Andere zahlen dafür, wir sehen es live“, fügt Rafael hinzu.

Auch Shira will einen Blick riskieren, bereut es aber schnell.
Auch Shira will einen Blick riskieren, bereut es aber schnell.(Bild: Screenshot ATV)

So manch ein Almbewohner ist hingegen alles andere als glücklich über Lisas und Geris OnlyFans-Action in der Sauna. „Iiihhh, ich geh‘ da nie wieder rein“, stellt Vanessa ernüchtert fest.

„Sex im Forsthaus haben wir abgehakt“
Und Lisa und Geri? „Sex im Forsthaus haben wir jetzt mal abgehakt“, freut sich die „Teenager werden Mütter“-Teilnehmerin.

Dass der Akt dabei nicht unbeobachtet blieb, ist für Lisa jedenfalls kein Problem. „Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir vor Kameras Sex haben, wir zwei“, zuckt sie nur mit der Schulter. Und auch Geri versteht die Aufregung nicht: „Wie viel Sextapes drehen wir ... also ehrlich!“

Übrigens: Lisa und Geri sorgen zwar im „Forsthaus Rampensau“ noch für heiße Szenen, sind mittlerweile aber längst getrennt. Erst in der letzten Woche gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt. Die Show wurde bereits im Frühjahr aufgezeichnet.

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Ob es Lisa und Geri auch weiterhin wild treiben werden und welche anderen pikanten Skandale noch für Wirbel im „Forsthaus Rampensau“ sorgen werden? All das gibt es jeden Freitag um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen.

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