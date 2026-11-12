Diesen DFB-Kicker streicht Klopp aus dem Kader

Die Entscheidung ist gefallen: Deutschlands Bundestrainer Jürgen Klopp streicht Jungspund Wael Mohya aus dem Kader für das Nations-League-Spiel gegen Serbien am Freitag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker).
24 Mann hatte Jürgen Klopp für den Lehrgang nominiert. Weil in der Nations League jedoch nur 23 Spieler im Spieltagskader stehen dürfen, muss ein Kicker in Serbien zuschauen. Wie die „Bild“ berichtet, fiel die Wahl auf den erst 17-jährigen Mönchengladbach-Spieler Wael Mohya.
Er hatte als die größte Nominierungs-Überraschung im aktuellen DFB-Kader gegolten. Bei den Deutschen hofft man, den Jungspund an den DFB binden zu können. Mohya hat nämlich zwei Pässe. Neben Deutschland ist er auch noch für Marokko spielberechtigt.
Große Rechnerei
Für Klopp wird der Fußball in den letzten Gruppenspielen der Nationalmannschaft in der Nations League zu einer großen Rechnerei. Denn die Situation in Gruppe 2 der A-Liga ist kompliziert. Mit einem Sieg in Serbien will man eine möglichst gute Ausgangslage für ein „Finale“ am Montag in Berlin gegen die Niederlande erreichen. Doch selbst ein Erfolg in Belgrad garantiert nicht eine perfekte Ausgangslage.
Die DFB-Elf rangiert mit fünf Punkten drei Zähler hinter Tabellenführer Holland und Griechenland auf Platz drei. Serbien ist punktlos Tabellenletzter. Nur die Teams auf den Plätzen eins und zwei ziehen in das Viertelfinale ein.
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