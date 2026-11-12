Diesen DFB-Kicker streicht Klopp aus dem Kader

Große Rechnerei

Für Klopp wird der Fußball in den letzten Gruppenspielen der Nationalmannschaft in der Nations League zu einer großen Rechnerei. Denn die Situation in Gruppe 2 der A-Liga ist kompliziert. Mit einem Sieg in Serbien will man eine möglichst gute Ausgangslage für ein „Finale“ am Montag in Berlin gegen die Niederlande erreichen. Doch selbst ein Erfolg in Belgrad garantiert nicht eine perfekte Ausgangslage.